Brněnského útočníka Růska si vyhlédl Baník. Zvážíme to, zní z klubu

„Je to mladý hráč, který už má i nějaké zkušenosti. Navíc je perspektivní, protože nechceme budovat kádr z půlroku na půlrok,“ uvedl činovník Baníku.

Růsek coby jeden z pilířů brněnské sestavy nastoupil ve čtvrtek do přípravy se Zbrojovkou. V budoucnu by se rád vydal právě tou cestou, kterou mu nyní nabízí Baník: přes lepší českou adresu se probojovat do zahraničí.

„Nabídkou se budeme zabývat a seriózně ji vyhodnotíme. Nemám ale z Růska takový dojem, že by chtěl nyní jednoznačně odejít,“ řekl brněnský sportovní manažer Tomáš Požár.



V minulé sezoně byl Růsek s dvanácti góly nejlepším střelcem Zbrojovky. Za červen byl vyhlášen i nejlepším hráčem měsíce ve 2. lize.

„Myslím si, že těch gólů mohlo být i víc. Stále je na čem pracovat a s jarem úplně spokojený nejsem,“ pronesl 21letý útočník.