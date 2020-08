Kluci přenesli do utkání, co vidíme na tréninku, těší trenéra Baníku po vysoké výhře

„Před zápasem jsme si řekli, že by to chtělo konečně nějaký ten přípravný zápas vyhrát... A naše hra nebyla vůbec špatná. V prvním i druhém poločase jsme si vytvořili hodně šancí,“ uvedl levý obránce Baníku Daniel Holzer.



„Jsem rád, že to, co vidíme na tréninku, kluci dneska přenesli do utkání,“ podotkl ostravský trenér Luboš Kozel. „V předchozích zápasech na Slovensku nás srážela produktivita. Dneska jsme góly dali a měli dalších šest sedm šancí.“ Ostravští trefili i dvě tyče.



„Ofenzivní fáze byla velmi dobrá. Kluci hráli v pohybu. Soupeř sice byl z druhé ligy, ale ani tomu není jednoduché dát tolik gólů,“ dodal Kozel.

Do branky poprvé postavil mladého Radovana Murina, který předvedl několik výborných zákroků. „Udržel nulu, ale k defenzivní fázi budu mít výhrady. Protivník mohl vstřelit tři góly,“ upozornil kouč.

To potvrdil Daniel Holzer. „Nějaké chybičky vzadu byly, soupeř se dostal do nějakých náznaků, ale tutovku neměl. Máme však na čem pracovat,“ řekl Holzer.

S Třincem trénuje Košút

„První poločas jsme ještě obstáli, dvě tři šance jsme měli, ale bohužel druhá půle, když jsme vyměnili skoro celou jedenáctku, byla velký debakl,“ prohlásil třinecký trenér Svatopluk Habanec.

Dodal, že se budou muset s některými hráči rozloučit. „Potřebujeme kluky, kteří na tom budou trochu lépe nejen fotbalově, ale hlavně i emočně. Emoce mi v tom zápase scházely a bylo to vidět.“

Rozhodně by chtěl v mužstvu mít zkušeného obránce Tomáše Košúta, který včera odehrál první poločas. „Moc jsem třinecké spoluhráče neznal, ale jsou mladí a mají na čem pracovat. Chyběl nám větší pohyb a kvalita na míči. Bez balonu se každému špatně běhá,“ řekl Košút, který minulou sezonu působil ve španělském celku San Sebastián Reyes a dříve hrál i za Slovácko. Zatím není jisté, zda v Třinci zůstane, jelikož má i jiné nabídky a stále pomýšlí na další zahraniční angažmá.

A teď do Rakouska

Baník bude mít na soustředění v Rakousku základnu v Bad Tatzmannsdorfu a utká se zítra s Rapidem Vídeň, 12. srpna s Admirou Wacker a tři dny nato s Hartbergem.

Ve výpravě nechybí obránce Jiří Fleišman, který si o víkendu na Slovensku poranil nárt. „Není to nic vážného,“ řekl Fleišman, který včerejší duel sledoval jako divák.

S mužstvem naproti tomu nejedou útočník Muhamed Tijani a záložník Carlos de Azevedo.

„Carlos jedná o přestupu a Muhamed by měl jít na hostování,“ řekl Luboš Kozel, který chce Tijaniho v klubu udržet. „Proti Třinci dal dva góly, takže co jiného můžete od útočníka chtít. Je to hráč, který má pro Baník potenciál. Bohužel v Karviné teď dlouho nehrál, ale chceme s ním pracovat.“

Tijani by tentokrát mohl odejít do Třince, který se o něj zajímá. „Přikláněl bych se k jeho hostování, aby na podzim pravidelně hrával. V zimě bychom si ho mohli stáhnout a více s ním pracovat,“ řekl Kozel.

Do Rakouska odjíždí i stoper Martin Šindelář, jenž dosud hostoval v Karviné, která o něj nadále usiluje. „Martin má Baníku co dát, je to zkušený hráč, tak proč bychom se ho měli zbavovat,“ upozornil Luboš Kozel. „Když my někoho chceme, také o něj musíme bojovat.“

Případné odchody ze současného kádru Baníku budou záležet na tom, zda dorazí ještě nějaké posily. „Na příchodu některých hráčů pořád pracujeme,“ potvrdil Kozel.