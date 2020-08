Na úvod Baník, pak Opava. V Karviné věří, že s posilami půjdou nahoru

Téměř každý den jeden nový fotbalista... Hektický byl tento týden v MFK Karviná. Útok přišli posílit Michal Papadopulos a Rajmund Mikuš, obranu Martin Šindelář a zálohu Lukáš Bartošák.

Karvinští hlavně potřebují nahradit nejúdernější dvojici Adriela Ba Louau, který odešel do Plzně, a Ondřeje Lingra, jenž je ve Slavii Praha. A začít střílet góly.

„Věřím, že nám v tom pomohu noví hráči. A třeba Tomáš Ostrák, který je s námi už déle, ukázal svou kvalitu z levé strany. Napravo zatím zaskakuje Ndefe, ale ještě se rozhodneme, jak sestavu poskládáme,“ řekl karvinský trenér Juraj Jarábek.

Je mu jasné, že mužstvo musí zlepšit především koncovku. „Také proto jsme například vzali Romana Hašu jako střelce z druhé slovenské ligy,“ uvedl Juraj Jarábek. „Snahu mu upřít nemůžeme, ale ta nadstavba, góly a možná i větší kvalita zatím chybí. Ale vybrali jsme si ho, tak mu musíme věřit a musíme ho podržet.“

Karviná - Baník Ostrava Neděle od 16.30 hodin online.

Kouč ovšem spoléhá na zkušeného Michala Papadopulose, který do posledního přípravného duelu s Třincem (1:1) nezasáhl kvůli lehčímu svalovému zranění, ale proti Baníku by už měl hrát.

S jakými představami Karvinští do ligy jdou? „Taktika a herní tvář musí být daná. Stále však mužstvo skládáme, protože přišli další noví hráči,“ odpověděl kouč.

Karvinští si hlavně přejí vyhnout se bojům o záchranu, do nichž se propadli v minulých třech sezonách. „Víme, že to bude náročné. Není jednoduché dát ten mančaft do kupy ze dne na den, i když kostra je dobrá. Rozhodně chceme co nejlépe odstartovat, protože minulé tři sezony byly karvinské začátky v lize katastrofální,“ připomněl Juraj Jarábek.

Na úvodní souboje s Baníkem a Opavou se těší. „Hlavně proto, že derby nemá favorita. Uvidíme, co nám ty zápasy přinesou.“

Může být pro Karvinou výhoda, že se obměněné týmy ještě tolik neznají? „My jsme nyní určitě těžko čitelní...“ smál se Jarábek.