Po nejtěžší přípravě zběsilý start jara. Sparťanský kapitán: Nebojím se o nás

Nejlepší střelec Sparty uplynulého kalendářního roku se poprvé trefil i v tom aktuálním.

Vyplaval v pokutovém území sám po nacvičené akci z rohového kopu. Po přestávce se štěstím proměnil penaltu po faulu na útočníka Kuchtu, který v tvrdém zápase, schytal několik ran, hlavně v soubojích se švédským kapitánem Janssonem.

„Když chce hrát tvrdě, musí umět i přijmout,“ culil se Krejčí. Sparta vyhrála 2:1.

Ale výsledek jste museli otáčet a poprvé v přípravě jste inkasovali gól.

Styl, jakým hraje Malmö, jsme snad ještě nepotkali. Ať už jde o postavení při rozehrávce, rotace křídel nebo další věci. Od první minuty nás presovali, my pak trochu museli změnit organizaci hry. Zkoušíme více scénářů ohledně postavení při rozehrávce a překonávání soupeřovy obrany a myslím, že jsme reagovali dobře. Druhý poločas byl od nás určitě lepší.

Soupeře už jste v podstatě nepustili do šancí.

Což je pro nás dobrá vizitka. Dobře jsme vystupovali, dokázali jsme Malmö dostat do nepříjemných situací, aby ztrácelo balony. Z toho plynuly naše šance. Klobouk dolů i před Daliborem Večerkou, který musel naskočit místo Filipa Panáka, a zvládl to skvěle.

Start jara program Sparty 10. února: Karviná (venku)

15. února: Galatasaray (venku)

18. února: Liberec (doma)

22. února: Galatasaray (doma)

25. února: Slovácko (venku)

28. února: Slavia (venku - Mol Cup)

3. března: Slavia (doma)

10. března Plzeň (venku)

Nebyl jediným mladým obráncem, který se na kempu předvedl: minule hrál třeba Adam Ševínský.

A oba mě zaujali. Vnímaví a talentovaní kluci se skvělým přístupem i mimo hřiště. V zápasech dokázali, že si posun na tenhle kemp zasloužili. Doufám, že budou vnímat pokyny trenérů, což jim pomůže. Ostatně jen během soustředění bylo vidět, jak se zvedají. Přeju jim jen to nejlepší.

V přípravě máte čtyři výhry proti vynikajícím soupeřům (Kodaň, Puskás, Bodö/Glimt a teď Malmö). Pro vás osobně je výhodnější potkávat takovou sílu?

Bylo by fajn někdy i spočinout, ale souvisí to s tím, jak je trenér náročný. I v tréninku jdeme do všeho naplno a tohle je jen důkaz, že to myslí vážně. Musíme přece potkávat takhle silné soupeře, abychom pak mohli porážet v Evropě ještě lepší. Je to super, jen si teď musíme oddechnout.

I proto, že je před vámi doslova zběsilý úvod jara Osm zápasů za měsíc, z toho dvě derby nebo souboje s tureckým Galatasaray.

Čekají nás důležité zápasy, které ovlivní zbytek sezony. Ale nastavení jsme dobře, doufám, že nám všem bude držet zdraví, a pokud budeme na hřišti plnit to, co máme, nebojím se o nás.