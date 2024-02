Sparťana Gomeze lákají zpět do Dánska, v Odense na něj čeká pětiletá smlouva

Loni na podzim naskočil jen do osmi zápasů, z nichž se mu některé nepovedly. Gambijský fotbalový reprezentant James Gomez se po půl roce loučí se Spartou a odchází do Odense. Přestup kluby ještě oficiálně nepotvrdily, ale během čtvrtka by tak učinit měly.