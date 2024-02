Zbraň Sparty v rukou nejmladšího kouče. Hrál ve Slavii, zná Anglii a Priske mu věří

Studoval v Anglii, vyzkoušel si dorosteneckou ligu v Boleslavi a snad nejpikantnější je, že předtím deset roků hrál fotbal ve Slavii. Teď je na druhém břehu a po generálce s Malmö (2:1) ho přímo ve španělské Marbelle před novináři chválili Brian Priske i Ladislav Krejčí.

„Super kluk a velký profík,“ řekl o něm dánský kouč. „Bláža se nám snaží předat co nejvíc informací, abychom byli při standardkách úspěšní, proto su rád i za něho,“ přidal kapitán a autor zmiňované trefy.

Centr Kairinena od rohového praporku k němu z klubka hráčů prodloužil jeden z parťáků v rudém dresu, Krejčí placírkou spolehlivě uklidil míč k tyči, takže zajásal i suverénně nejmladší člen širokého sparťanského realizačního týmu.

Je to dost neobvyklý příběh.

Zvykejte si, že na jaře už při standardkách Sparty neuvidíte u lajny postávat Luboše Loučku, jenž se posunul do role hlavního kouče druholigové rezervy.

Priske o něm často mluvil jako o strůjci jedné z největších sparťanských zbraní. „Ale jestli jsem nějaký expert, tak jen díky klukům, kteří všechno dokážou realizovat. Mám štěstí,“ odmítal Loučka jakékoli zásluhy.

Faktem je, že v mistrovské sezoně Sparta právě ze standardních situací nastřílela 34 gólů, což je nejvíc v lize. A spoléhá se na ně dál.

„Zlepšujeme se. Už v předchozích přípravných utkáních jsme byli při standardkách poměrně blízko gólu. Jsem rád, že jsme se z nich konečně prosadili, pro náš způsob hry jsou naprosto zásadní,“ pravil Priske po duelu se švédským Malmö.

A ještě jedna důležitá věc. „Samotnému Honzovi Blažíčkovi gól určitě dodá větší sebedůvěru a věřím, že zároveň upevní i jeho vztah s hráči,“ doplnil sparťanský kouč.

Blažíček totiž během přípravných utkání převzal část Loučkových úkolů.

Třeba proti Malmö od postranní čáry dirigoval a usměrňoval hráče pokaždé, když Sparta zahrávala, nebo se bránila standardní situaci. Střídajícím udílel poslední pokyny předtím, než vběhli na trávník. Přepínal mezi angličtinou a češtinou, komunikoval s koučem Priskem i asistentem Larsem Friisem, zatímco další trenérský pomocník Lucas Babalola v průběhu zápasů tradičně seděl mezi analytiky.

„Honza je do práce zapálený, standardky ho baví. Ostatně za poslední tři nebo čtyři týdny, co je s námi, jich viděl mraky,“ pousmál se Priske, který sám před půldruhým rokem do Česka přicházel s podobnou nálepkou; vždyť ho díky oku na standardní situace před lety lanařil do Manchesteru City sám Pep Guardiola.

To Blažíček je pořád na začátku cesty. Také proto ho klub dosud chránil od zájmu médií.

On sám přitom ještě nedávno se sportovní žurnalistikou dost koketoval, v Anglii ale mezitím vystudoval fotbalový obor na univerzitě v Southamptonu, na ostrovech jako hráč taky poznal nižší soutěže. Když pak loni v létě oznamoval svůj přestup do Sparty, na sociální síti LinkedIn napsal mimo jiné: „Děkuju za nabídku, kterou prostě nešlo odmítnout.“

Tehdy dorazil jako analytik do strahovské akademie a zároveň působil u mládežnických reprezentací. Po přesunu o devatenáct let staršího Loučky však nečekaně povýšil.

„A je skvělé vidět, že dělá pokroky. S hráči si sebe postupně zvykají,“ oceňuje Priske. „Gól ze standardky je vždy vzpruha pro sebevědomí celého týmu,“ zopakoval.

Pro nejmladšího sparťanského kouče to v tomhle případě jistě platí dvojnásob.