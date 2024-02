Priske chválil v češtině a řešil zraněné: Panáka trápí záda, nejistota u Haraslína

„Není to tak, že by mi čeština najednou začala naskakovat. Občas něco pochytím, porozumím kontextu, ale říkám jen ta hezká slovíčka,“ smál se před novináři.

Nejen ve čtvrtek k nim měl důvod.

Sparta vyhrála i čtvrté přípravné utkání před startem jara. Oba góly dal kapitán Krejčí, kaňkou je zranění dalšího stopera Panáka, který ihned po svém střídání na konci první půle odjel na hotel.

„Proto jsem s ním zatím ještě nemluvil. Jde o problém se zády. Odpadl z jednoho ze soubojů a dál nemohl pokračovat, snad to bude jen naražené. Víc teď nevíme,“ vykládal Priske po zápase.

Sparťanský stoper Filip Panák nedohrál přípravný zápas proti Malmö, po zákroku soupeře střídal po půlhodině.

Jak hodnotíte další úspěšný zápas v přípravě?

Vítězství jsou samozřejmě příjemná, ale v tuhle chvíli jsou pro nás ještě důležitější výkony a za ně můžu kluky jedině pochválit. I přes velkou únavu tvrdě dřeli a pracovali. Některým už trochu docházela šťáva, ale jeli nadoraz.

A porazili dalšího těžkého protivníka.

Byl to skvělý zápas a skvělý test s dalším mistrem své země. Malmö má zvládnutou organizaci hry do ofenzivy i do defenzivy. V prvním poločase jsme měli s jejich presinkem problémy a trochu nám kvůli tomu vázla výstavba hry.

Taky jste poprvé v přípravě inkasovali a prohrávali.

Museli jsme upravit taktické postavení některých hráčů, ve druhé půli už byl zápas přece jen otevřenější, což nám svědčilo. Vytvořili jsme si několik zajímavých možností, které jsme mohli vyřešit lépe. Ale jsem rád, že gól jsme nakonec dali, byť z penalty. Radost mám i z první branky, která padla po rohu. Důležitá věc pro sebevědomí celého týmu.

Ani do třetího duelu ve Španělsku nenaskočil Haraslín, který léčí drobné zranění kotníku. Bude připravený na start ligy?

Teprve uvidíme. Lehké zranění si přivodil hned na prvním tréninku soustředění. Trénuje, připravuje se, ale zatím nemůže jít do největší zátěže, jinak by samozřejmě do zápasů normálně zasáhl. Uvidíme, jak na tom bude příští týden. Jestli stihne první jarní zápas v Karviné, je nejisté.

Spartanské výsledky v zimní přípravě Sparta – Kodaň 2:0

Góly: 17. Olatunji, 76. Kuchta. Sparta – Puskás Akademie 2:0

Góly: 17. a 49. Ryneš. Sparta – Bodö/Glimt 2:0

Góly: 34. Sadílek, 79. Olatunji. Sparta - Malmö 2:1

Góly: 11. a 60. z pen. Krejčí - 8. Nanasi.

Jak se vám líbil mladý Večerka, který nahradil zraněného Panáka?

Moc. Neřekl bych, že mě překvapil, protože vím, co umí. Na hřišti byl výrazný, navíc se mu povedly i předchozí zápasy. Je dobře nastavený a dokázal, že je schopen hrát na požadované úrovni, pro nás jde o další variantu na levou stranu stoperské trojice.

Vyběhla proti Malmö aktuálně vaše ideální jedenáctka?

Máme víc hráčů, kteří se tlačí do základní sestavy. Záměrně jsme kluky pro utkání s Bodö a s Malmö rozdělili. Chtěli jsme, aby se co nejvíc z nich přiblížilo k devadesáti odehraným minutým. Ti, co šli do akce v pondělí, mají stejnou šanci být v základu, jako ti, kteří hráli generálku. Máme v kádru silnou konkurenci, což je nezbytné. Jsem za to moc rád.

Stejně jako za průběh celého kempu?

Jednoznačně. Všechno vyšlo parádně. Organizace, hotel, krásné počasí, vynikající hřiště i tréninkové zázemí. Měli jsme prostor pro týmovou i individuální přípravu. Přesně podle našich představ. A taky mám samozřejmě radost, že se můžu do Skandinávie vrátit s tím, že jsme porazili mistry Švédska, Norska a Dánska. Ale vážně: už jsem říkal, že nejdůležitější jsou pro nás v tuhle chvíli výkony. Kluci toho mají tak akorát, během příštího týdne ještě vyladíme pár věcí. A pak už začne liga.