Krejčí o budoucnosti, zbrojení Slavie i hantecu. Extrémy mě posouvají, říká

„Může to znít jako blbost, ale pro mě je cesta v buse zaseknutí těla na několik dalších minut, což znamená o to delší protahování. Komfort je všechno.“

Zejména pro hráče, který kvůli chatrnému zdraví často trpí. Naposledy se čtyřiadvacetiletý fotbalista na podzim měsíc léčil se zraněným lýtkem. „A teď jsem šel po dlouhé době do přípravy bez zranění, takže su rád, že zatím všechno zvládám bez komplikací,“ třikrát zaklepe.

Bude na jaře opět klíčovou postavou Sparty?

V lize už nebudete lovci, ale spíš kořist. Jste připravení?

Osobně žádnou změnu necítím. Uvidíme, jestli budu mluvit jinak v průběhu jara. Pokud se něco změnilo, jde spíš o naše nastavení. Loni touhle dobou probíhal přerod v mentalitě, vzájemném pochopení i principech na hřišti a mimo ně. Teď jde o to, jak dlouho, často a precizně to dokážeme přenášet do zápasů. Ale jinak? Nebojím se ničeho.

Musíte však cítit, že Slavia, váš soupeř, do toho v zimě šlápla: nový majitel, drahé posily, smělé plány.

Když někdo nastaví laťku výš než ostatní, druhý se ji snaží přirozeně dorovnávat. A pro konkurenceschopnost celé ligy je to super. Možná překvapím, ale já doufám, že se jim bude dařit, změny budou smysluplné a český fotbal nebude stagnovat. Zároveň jsem pořád přesvědčený, že ti nejlepší jsme tady my.