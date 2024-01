Hraje, slyší chválu, věří. Ševčík: Žádné hostování, chci bojovat ve Spartě

„V přípravném kempu vypadá zatím velmi dobře, a tak jsme ho chtěli znovu vidět,“ zmínil i Lars Friis, jeden ze sparťanských asistentů po posledním utkání.

Důkaz, že Ševčík vzal zimní dril za správný konec.

„O hostování jsme se nebavili, naopak jsem chtěl vždycky bojovat a dokázat, že na to mám,“ tvrdí. „Nehodlám se ničím svazovat nebo vyhlašovat, do kdy se musím ve Spartě prosadit. Ideálně dneska a teď.“

Má za sebou tuze náročný půlrok, během kterého nastupoval sporadicky. Po příchodu z padajícího Brna musel na Letné přivyknout vysokým nárokům i konkurenci, v lize nakonec zasáhl do čtyř ligových zápasů a v základní sestavě byl jen dvakrát v domácím poháru.

„Vždycky když jsem se na hřiště dostal, tak jsem tam i za pár minut chtěl nechat úplně všechno. Hlavně začátek byl pro mě těžký, ale myslím, že jsem se s tím dokázal nějakým způsobem vypořádat,“ líčil v krátkém rozhovoru po středečním tréninku, než odběhl na hromadné focení s partnery a sponzory.

Ti do Marbelly, konkrétně do luxusní čtvrti Puerto Banús, kde jsou sparťané ubytovaní a trénují, přicestovali na poslední dny přípravného kempu. Ve čtvrtek odpoledne uvidí i generálku proti švédskému Malmö. Se Ševčíkem?

Když v létě přišel, právě do posledního duel před startem nové sezony ani nezasáhl. A to se tenkrát proti Anderlechtu hrálo na tři poločasy. „Chtěli jsme prostě vidět jiné hráče, ze stejného důvodu do hry nezasáhl ani Kamenovič,“ krčil rameny trenér Brian Priske.

Zatímco srbský obránce je dávno pryč, Ševčík si ve Spartě říká o slovo. Proti Bodö/Glimt například zahrával standardky, což může být další signál o posunu vpřed.

Pochvaloval si, že i když nehrál, tak ve Spartě přesně věděl, na čem je.

Fotbalista Michal Ševčík v dresu Sparty.

„Co dva týdny jsem na podzim mluvil s panem Priskem, pravidelně pak vždy s někým z realizačního týmu. Bavili jsme se o tom, v čem musím přidat a na čem je potřeba zapracovat.“

Bude to na jaře stačit na větší než epizodní roli?

Ve Spartě dal navzdory minimálnímu prostoru na hřišti už tři góly. V poháru zařídil postupy přes druholigovou Líšeň (1:0) i pražské Bohemians (2:1). Ve Fortuna lize v závěru října korunoval vítězství nad Českými Budějovicemi (4:0).

Tenkrát naskočil čtyřikrát v řadě a doufal, že jeho pozice v týmu konečně roste. Jenže do konce podzimu už další šanci nedostal.

„Musel jsem to přijmout a nedělat z toho vědu,“ říká. „Bylo to rozhodnutí trenéra, hráli jsme několik těžkých zápasů a já to plně respektoval. Ale je přirozené, že jsem chtěl hrát.“

Což pochopitelně platí dál.

Šancí může mít jen zkraje druhé poloviny sezony víc než dost. Spartu totiž čeká před březnovou reprezentační přestávkou přímo brutální program.

Po utkání v Karviné (10. února) cestuje do Istanbulu k úvodnímu utkání vyřazovací fáze Evropské ligy proti Galatasaray (15. února), v lize ji čeká Liberec (18. února), domácí odveta s tureckým soupeřem (22. února), pak výjezd na Slovácko (25. února) a dvě derby: ve čtvrtfinále poháru v Edenu (28. února) a v lize doma na Letné. Dál narazí na Plzeň (10. března) a Hradec Králové (16. března), k tomu ještě případné další kolo v Evropě...

Kolik možností zbude na Ševčíka?