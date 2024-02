Nejsem nudný, jen mám rád svůj klid. Z Vindahla mohl být i špičkový házenkář

Na hřišti klidný, v soukromí snad ještě klidnější.

Dánský kolega mi o vás řekl: Peter je chytrý a přemýšlivý chlap, ale nebude rozhovor s ním trochu nuda?

Nemyslím si, že bych byl nudný, ale je pravda, že nejsem ani nijak výstřední a mám zkrátka rád svůj klid. Nepotřebuju se nikde předvádět, rozhodně mě neuslyšíte hulákat v kabině, protože takové věci si nechávám na hřiště, kde musím organizovat spoluhráče. Mluvím rád, ale k věci.

Což zní jako ideální sada vlastností pro brankáře.

Pomáhá mi to. A snad je to poznat i na mém stylu. Nebojím se hrát nohama, nabízet se a přímo se zapojovat do rozehrávky.