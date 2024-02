Nehledejte letmý dotek ruky. Pro jarní ligu se mění výklad složitého pravidla

Pokud hlavní sudí letmý dotyk ruky přehlédne, neměl by ho hledat ani videoasistent a doporučovat přezkoumání situace.

„VAR nebude hledat nepatrné dotyky ruky s míčem, když to nemá žádný vliv na hru,“ prohlásil šéf komise Libor Kovařík.

„Dříve byl pokyn, že rozhodčí to má hledat a když to našel, měl být nařízený pokutový kop. Dneska to nechceme a myslím, že je to dobře pro fotbal.“

Rozhodčí zároveň dostali pokyn, aby důrazněji trestali zdržování hry a nesportovní chování. Aby prostoje během zápasu byly co nejmenší.

„Pokud mužstva nechtějí hrát, je hodně faulů, tak se samozřejmě hraje míň. Ale rozhodčí to mohou ovlivnit svým řízením, že například postavení zdi nebude trvat minutu,“ vysvětlil Kovařík. „Chceme, aby rozhodčí byli důslednější při zdržování.“

Tématem pro komisi je také nesportovní a často urážlivé chování hráčů i osob na lavičkách směrem k sudím. Ti by měli být na podobné výpady na jaře přísnější.

„Záleží na osobnosti rozhodčího. Někdy si nechávají líbit to, co by si líbit nechat neměli. Poslali jsme klipy i do klubů. Rozhodčí mají od nás pokyn to trestat. Chceme chránit obraz soutěže,“ prohlásil Kovařík.

Na listině pro jarní část už nebudou Josef Krejsa a Tomáš Klíma.

Krejsa řídil zápasy druhé ligy a ukončil kariéru. Chce se naplno věnovat své profesi advokáta.

Tomáš Klíma si přetrhl vazy v koleni a na jaře do zápasů nezasáhne.