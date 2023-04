Góly na hraně i ruka, kterou na Spartě viděl jen sudí. VAR neukázal opak, hájil se

Regulérnost první branky brněnských fotbalistů a třetího gólu Sparty by s jistotou posoudily kalibrované ofsajdové čáry, pokud by je videoasistent Ondřej Berka měl k dispozici.

Podle instrukcí komise rozhodčích pomezní Jakub Hrabovský v obou případech ofsajd střelců brněnského Jakuba Řezníčka a sparťana Tomáše Wiesnera nesignalizoval.

A bylo na videoasistentovi, jestli uvidí průkazný záběr, který by ukázal opak.

Největší kontroverze však přinesl neuznaný gól sparťana Tomáše Čvančary, jemuž Radina odpískal údajnou hru rukou.

1. sporný moment 17. minuta, gól Brna na 0:1

Hostující Falta z levé strany pokutového území poslal míč mezi penaltu a malé vápno, kde za sparťanskou obranu vyplul Řezníček a skóroval.

Zdálo se, že nejlepší ligový střelec byl v ofsajdu, především tělem byl za předposledním bránícím hráčem. Podle střihu trávníku však na úrovni brněnského útočníka zůstal na levé straně zapomenutý Zelený. Ale jestli jeho postavení byl blíž k bráně než to Řezníčkovi, podle dostupných záběrů nešlo rozsoudit.

„Když je hraniční situace, asistenti ofsajd nesignalizují. A jelikož žádný záběr neprokázal, že by šlo o ofsajd, tak jsme branku uznali,“ řekl v rozhovoru pro O 2 TV sport sudí Radina.

2. sporný moment 39. minuta, neuznaná branka Sparty na 3:1

Po parádní akci sparťanský útočník Čvančara ve skluzu nezakončil do prázdné brány, míč zůstal mezi ním a bránou. Stoper Šural ležícího protihráč při odkopu trefil, od Čvančary se míč odrazil za brankovou čáru. Sudí Radina branku neuznal, protože se domníval, že odkop zasáhl Čvančaru do ruky.

„Na hrací ploše jsme to s asistentem (Křížem) viděli tak, že bezprostředně před dosažením branky útočící hráč zahrál rukou. Od jeho hlavy se míč odrazil do ruky, proto nemohla být branka uznána. A žádný záběr neprokázal, že to ruka nebyla,“ prohlásil rozhodčí Radina.

Především: žádný záběr neprokázal, že by Čvančara rukou zahrál.

„Pokud tohle rozhodčí řekl, pak je to pravda. On rozhoduje, proto je tam,“ bral to s nadhledem sparťanský kouč Brian Priske.

„Na malém tabletu, který máme na lavici, průkazný záběr vidět není. Já si myslel, že to ruka byla, ale spíš jsem se ptal hráčů, jestli byl míč za čárou,“ poznamenal brněnský kouč Richard Dostálek.

Za čárou byl. „Hráči mi říkali, že Čvančara měl ruku před obličejem, ale nevěděli, jestli trefili ruku nebo obličej,“ podotkl Dostálek.

3. sporný moment 49. minuta, gól Sparty na 3:1

Centr sparťana Krejčího na malém vápně podrážkou lehce tečoval Čvančara. Ve chvíli, kdy se míče jemně dotkl, to vypadalo, že dobíhající Wiesner je v ofsajdu. Šlo o podobnou situaci jako při gólu Brna, který platil. Pomezní Hrabovský opět praporek nezvedl a VAR Berka nenašel průkazný záběr, podle něhož by gól doporučil neuznat.

„Byla to ta samá situace jako u první branky. Vzhledem k pozici míče nelze stoprocentně říct, jestli šlo o ofsajd,“ řekl Radina.

„Rozhodčí si takhle vysvětlí cokoli. Já s ním nesouhlasím,“ zdůraznil v televizním studiu někdejší sparťanský útočník Horst Siegl. Podle něj měla platit branka Čvančary a naopak neměl být uznán gól Wiesnera.