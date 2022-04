Karviné chybějí góly. Musíme se pořád rvát, burcuje Papadopulos

„Jenže moc gólů už nedávám,“ upozornil Papadopulos, že v minulých šesti kolech se prosadil jen jednou. Ale až v minulých třech duelech nastoupil v základu. „Byl bych samozřejmě rád, kdybych dával více gólů, ale není to jednoduché. Každopádně góly se ode mne čekají.“

Od zimní přípravy bojoval i se zdravotními problémy. Ostatně nebyl ani na soustředění v Turecku. Na jaře odehrál jedenáct zápasů, přičemž v pěti hrál od začátku.

Jak vnímá své nasazování do hry?

„Už nejsem nejmladší, takže tak nějak se podle toho i cítím,“ usmál se karvinský kapitán. „Ale když jsem na hřišti, chci odvést maximum, abych týmu pomohl. Vím o svých nedostatcích, jako je například rychlost, ale snažím se soustředit na věci, v nichž jsem silný, a na ty, co mi jdou.“

Oč jde, neprozradil, ale všichni vědí, že je to důraz před brankou protivníka a především hra hlavou.

Karvinští v dosavadních jedenácti odehraných duelech jarní části první ligy nastříleli 14 gólů, jenže jednoznačného střelce nemají. O zásahy se podělilo osm hráčů. Tři branky vstřelili Lukáš Bartošák a Rafiu Durosinmi, dvě Filip Zorvan a Michal Papadopulos a po jedné Lukáš Čmelík, Eldar Šehić, Vlasij Sinjavskij a Petr Buchta.

„Všichni kluci chtějí dát gól, chtějí pomoci. Jenže když doma většinou dáme jen jeden jako na jaře s Olomoucí, Bohemkou a Zlínem, na výhru to nestačí,“ povzdechl si Michal Papadopulos.

Na svém stadionu Karvinští v této sezoně poprvé vyhráli až ve 30. kole nad Pardubicemi 3:2. V patnácti zápasech získali jen 10 z možných 45 bodů...

„Jenže snad ve třinácti zápasech celé sezony jsme vedli, ale náskok jsme až na utkání se Slavií (1:0) a Baníkem (3:1) neudrželi,“ upozornil Papadopulos. „Měli jsme mít aspoň o pět výher více. To je příčina, proč jsme tam, kde jsme.“

Karviná na posledním místě ztrácí na patnáctou, barážovou příčku, na níž je Jablonec, osm bodů.

Mají hráči ještě sílu rvát se o udržení?

„Dokud je matematická šance na naši záchranu, budeme bojovat. Budeme se rvát do poslední chvíle. Je to fotbal. Stát se může cokoliv. Nikdo v naší kabině sezonu nebalí, i když situace je už velmi kritická,“ řekl Michal Papadopulos. „Několikrát jsme se už přesvědčili, že jsme tým, který může hrát s každým. Jen nemáme potřebné výsledky.“

Přesto Papadopulos stále věří, že co není, může přijít. A připomněl, jak s Gliwicemi získali v roce 2019 překvapivě polský titul.

„Před posledními pěti zápasy jsme na první místo ztráceli pět bodů, ale uhráli jsme jich devatenáct a ekstraklasu vyhráli. Tak proč by se to nemohlo opakovat i nyní a my bychom se zachránili,“ přeje si Papadopulos.

V neděli čeká Karvinou utkání v Jablonci, kde včera skončil trenér Petr Rada. Místo něj mužstvo povedou asistenti Jiří Vágner a Tomáš Čížek.