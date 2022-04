Do deseti měl jít i Zlín, prohlásil karvinský záložník Bartošák

Bartošák po přihrávce Mikuše z pravé strany usměrnil míč mezi nohy brankáře Rakovana.

„Bylo to z bezprostřední blízkosti. Miki dobře nahrál po zemi a jen jsem se snažil najít skulinku,“ popsal Bartošák svou trefu.

Zápas podle něj ovlivnily červené karty pro jeho spoluhráče. Obě rozhodčí Berka vytáhl až poté, co se šel podívat na video. I kvůli tomu nastavoval osm minut.

V 70. minutě vyloučil Mikuše, který zezadu fauloval unikajícího Matejova. A v devadesáté minutě Zorvana, který rukama do prsou odstrčil Janetzkého, jenž šel proti němu a něco mu říkal.

„Před Mikušovým zákrokem byla ale stejná situace, Zlín měl jít do deseti a zápas by vypadal jinak,“ upozornil Bartošák na skluz Matejova na Zorvanovo lýtko. „Ostatně po zápase rozhodčí klukům říkal, že to asi červená byla.“

Zlínský útočník Antonín Fantiš připustil, že sudí mohl vyloučit i další dva fotbalisty. Kromě Matejova i domácího Čmelíka, který v nastavení šel nohou proti protivníkově hrudi.

„Utkání bylo tvrdé, ale čekali jsme to. Nějaké šílenosti tam však nebyly,“ řekl Fantiš. „Tak se hraje o záchranu. A známe trenéra Páníka - chce, aby se hráči rvali, šlapali do toho. Emoce tam byly a budou i nadále. Vždyť je to skupina o udržení.“

Zatímco Zlín už nemůže přímo sestoupit, ztráta Karviné na předposlední, barážové místo se zvýšila ze sedmi na osm bodů.

„Po minulém utkání (porazili Pardubice 3:2) jsme si řekli, že i to další doma musíme urvat a zkusit nemožné,“ řekl Bartošák. „Teď jedeme do Jablonce, který prohrál, takže je o příčku před námi. Furt hrajeme o život. Musíme vítězit a doufat, že týmy před námi budou prohrávat.“