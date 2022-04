Karvinský kouč Páník: Kluci dřeli, bojovali. Zastavily nás červené karty

„Soupeři nám znovu odskočili, vše je proti nám. Teoretická šance na záchranu stále je, jenže zase o kousek dál,“ podotkl karvinský trenér Bohumil Páník.

Karvinští se Zlínem prohrávali od 36. minuty, když krajní záložník Vakhtang Čanturišvili parádní křižnou střelou z levé strany trefil levý horní roh branky.

„Zlínští mají nepříjemné oba boky a to utkání rozhodlo. Vakha třistakrát takovou střelu pošle pryč, anebo do tyče... A teď do šibenice, zrovna proti nám dá takový výstavní kus,“ povzdechl si Páník. A ještě k tomu dal první gól v české lize.

Lukáš Bartošák sice v 60. minutě vyrovnal, jenže otočit stav se domácím nepovedlo, byť k tomu měli blízko – po přímém kopu Marka Túlia se míč odrazil od země do břevna. Víc šance však měli hosté, když vyráželi do otevřené obrany.

„Kluci dřeli, bojovali. Vytvořili jsme si tlak, ale červené karty nás zastavily,“ řekl trenér Páník.

Obě sudí Ondřej Berka ukázal až poté, co se šel podívat na video. V 70. minutě vyloučil Rajmunda Mikuše, který zezadu fauloval unikajícího Róberta Matejova. A v devadesáté minutě Filipa Zorvana, který rukama do prsou odstrčil Jakuba Janetzkého, jenž šel proti němu a něco mu říkal. Janetzký se pak přehnaně válel na trávníku a držel si obličej, jako by ho soupeř srazil pěstí.

„Berka souboje kolikrát pouští, takže hráči si někdy dovolí jít dál a z toho bylo to první vyloučení,“ uvedl Bohumil Páník. „Ale ta druhá červená, to si hráč nemůže dovolit. U Filipa bych to čekal nejméně. Je to dříč, výborný kluk, v tréninku i do kolektivu. Srandista. Byl to zkrat.“

Zlínský útočník Antonín Fantiš připustil, že rozhodčí mohl vyloučit další dva fotbalisty. Kromě Matejova, jenž skluzem zasáhl lýtko Zorvana, i domácího Lukáše Čmelíka, který v nastavení šel nohou proti protivníkově hrudi.

„Zápas byl z obou stran nervózní a v závěru plný emocí,“ uvedl zlínský trenér Jan Jelínek.

„Utkání bylo tvrdé, ale čekali jsme to. Nějaké šílenosti tam však nebyly,“ řekl Fantiš. „Tak se hraje o záchranu. A známe trenéra Páníka – chce, aby se hráči rvali, šlapali do toho. Emoce tam byly a budou i nadále. Vždyť je to skupina o udržení. Bude to taková válka.“