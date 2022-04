Věříme tomu. Pokusíme se o menší zázrak, říká karvinský Buchta

Co třeba?

„Že to přišlo relativně pozdě. Nic však nevzdáváme. Tohle je pro nás obrovský impulz. Dokud bude naše záchrana matematicky alespoň trošku možná, budeme makat a pokusíme se o menší zázrak.“

Karviná vs. Zlín Online reportáž v sobotu od 17 hodin

Karvinští odstartují nadstavbovou část ve skupině o udržení v sobotu v 17 hodin doma se Zlínem. Ve hře je ještě patnáct bodů, přičemž na barážovou patnáctou příčku Pardubic mají sedmibodovou ztrátu.

„Je to dost,“ uznal Buchta. „Ale v nadstavbě s nimi ještě jednou budeme hrát (7. května venku - pozn.). A když se nám podaří něco urvat v dalších zápasech a jim se dařit nebude, stále je to hratelné. Věříme tomu.“

Opravdu?

„Určitě. Nic jiného nám ani nezbývá. Kdybychom nevěřili, můžeme si tady kopat o zeď, ale to určitě nechceme,“ odpověděl Petr Buchta.

Podle karvinského trenéra Bohumila Páníka jsou karvinské vyhlídky na záchranu pořád stejné.

„Teď musíme porazit Zlín a věřit, že Pardubice zase ztratí, že se jim budeme každým kolem přibližovat blíž a blíž. Pak je to o hlavě a bude záležet na tom, kdo to utáhne,“ řekl Páník.

„My jsme i ve středu s Pardubicemi měli fáze, kdy jsme si nemohli přihrát na pár metrů, kdy hráči byli svázaní a dělali, co neměli. Je to tlak na hráče, oni jsou v určitém kómatu, řekl bych, kdy neuvažují reálně. Ale byli hráči, kteří ostatní podrželi - Pavol Bajza v bráně, Petr Buchta na stoperském postu.“

Kouč zdůraznil, že karvinské zápasy jsou především o psychice. „O tom, kteří hráči dokážou pod tím tlakem, jenž tady je už asi půl roku, možná i více, hrát a prodat svou kvalitu.“

A jsou v mužstvu psychicky silní fotbalisté, kterým není jedno, jak tato sezona dopadne? „S hráči mluvím a ptám se jich, jestli chtějí pomoct týmu, anebo už raději hrát nechtějí, a podobně,“ řekl Bohumil Páník. „Nikomu není naše situace lhostejná, nikdo nechce být podepsaný pod tím, že byl v Karviné a ta sestoupila. Budeme bojovat až do konce.“

Trenér dodal, že někteří hráči mají obrovskou motivaci ligu zachránit, jelikož z Karviné vyšli. „Viz Tomáš Jursa, proto jsme po něm sáhli,“ zmínil Páník odchovance klubu, který v minulých dvou kolech byl v základní sestavě.

Proti Pardubicím ho ale po první půli stáhl. „Ne kvůli výkonu, ale protože měl žlutou kartu,“ řekl kouč. „Takoví hráči jako on nám pomohou i v kabině, na tréninku. Dokážou nahecovat mužstvo.“

Páník chválí hráče, kteří jdou na hranu a dají do zápasu vše. Kteří to jsou, neprozradil. „Oni to ale vědí. Jiní do hry také dají vše, ale jsou svázaní. Každý má jinou psychiku. Fotbal dokážete natrénovat, vytvářet systémy, posouvat hráče technicky, ale pak je to o hlavě, o tom, kdo je odolný. Je to jako v tenise, kdy hráči první dvacítky jsou psychicky o něco lepší a kritické momenty dokážou zvládnout.“