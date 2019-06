Bude to válka, říká karvinský kouč Straka před odvetou baráže v Jihlavě

„Bude to válka,“ prohlásil karvinský trenér František Straka. „Jihlava potřebuje vyhrát, takže udělá maximum, aby nám vstřelila gól. To nám může nahrávat, ale ten zápas bude mít zase úplně jinou specifiku než u nás doma. A znovu to bude náročné i po psychické stránce.“

Jihlava vs. Karviná Online reportáž v neděli od 18:30

Straka tvrdí, že každý z hráčů ví, do čeho jde. „Doma jsme si otestovali, jací jsou. Jihlavský tým je velice soubojový, má kvalitní střed hřiště. Těží z dlouhých míčů, které sklepávají na hráče vpředu. Hlavně nesmíme dělat chyby jako v tom domácím utkání, musíme být pevnější v obraně.“

Záložník Lukáš Budínský potvrdil, že potřebují zlepšit obranu. „Nepouštět je do jejich akcí, pohlídat Zoubeleho. A ty jejich kraje byly také nebezpečné. A nesmíme tolik chybovat v rozehrávce.“

Karvinským může psychicky pomoci, že loni v posledním kole ligy vyhráli v Jihlavě 2:0 a tím se zachránili...

„To byl úplně jiný zápas, s jinými sestavami. Ani nevím, kdo z nás to pamatuje. Snad jen já, Wagi (Wágner) a... To je asi všechno,“ usmál se Budínský.

Doufá, že z mužstva spadne nervozita, s níž se v domácím duelu potýkalo. „Bylo na nás vidět, že potřebujeme vyhrát. Třeba pro nás teď bude lepší hrát venku.“

Odvetu Karvinským z pohárového pohledu komplikuje gól, který doma dostali. „To není nejlepší, ale stále máme na kontě vítězství, takže venku ho potvrdíme a zůstaneme v lize,“ prohlásil karvinský útočník Dávid Guba. „Hraje se o hodně. Některé naše hlavy nebyly stoprocentní, ale v odvetě je budeme mít čistější.“