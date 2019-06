Kouč Svědík před baráží: Z pohledu diváka to bude drama. Já se těším

Čtyřiačtyřicetiletý rodák z Pardubic totiž vedl A-tým FC Vysočina v první polovině sezony, tu druhou potom strávil v prvoligovém Slovácku.

„Jihlavu jsem ale sledoval i po svém odchodu. Je super, že se jí podařilo dojít až do baráže,“ chválil vystoupení svých exsvěřenců v jarní části druholigové sezony.

V neděli čeká Jihlavu utkání roku. Sledujete její barážový souboj s Karvinou?

Určitě tam budu. Přímo se pojedu podívat, jak to dopadne.

Úterní zápas jste viděl v televizi?

Jen ze záznamu. Myslím si, že pro odvetu je to dobrý výsledek. Na druhou stranu je jasné, že do Karviné jela Jihlava s tím, že nemá co ztratit. Teď se ta pozice ale obrátí. Ona musí vstřelit gól. Musí útočit. Z pohledu diváka to bude určitě dramatické. Sám jsem zvědavý, jak to dopadne. Těším se.

Kdybyste se vrátil do pozice hlavního trenéra, co byste klukům před zápasem řekl?

(usmívá se) Do tohoto určitě nechci zasahovat, to je věc současného trenéra. Myslím, že Kuča (Radim Kučera - pozn. red.) řekne hráčům dostatečně dobré věci na to, aby v utkání uspěli.

Říká se, že hrát doma je výhoda. Na druhou stranu, nebude teď Jihlavu tenhle aspekt spíše svazovat?

Platí to, co jsem říkal. I gólman Luďa Vejmola před prvním zápasem v rozhovoru říkal, že do Karviné jedou s tím, že nemusí. Jenže teď, pokud chtějí uspět - a já věřím, že ano - tak musí. Na druhou stranu na to mají celých devadesát minut. Nemyslím si, že by měli bláznit, pořád je důležité doma gól nedostat. V pohárové matematice je právě tohle velice důležité.

Podle vás se tedy mají diváci připravit spíš na hodně opatrné utkání, které by opravdu mohlo být jen o jediném gólu?

Nemyslím si, že to takhle vydrží celé utkání. Ale myslím si, že určitě bude mít nějaký svůj vývoj. Může dát gól Jihlava, pak Karviná bude muset hrát. Nebo se celý zápas bude držet 0:0 a druhý poločas proto nesmíte prohospodařit. Prostě si myslím, že nás čeká zajímavé utkání.

Před rokem jste byl s Vysočinou prakticky ve stejné pozici. Také se bojovalo o první ligu, navíc se stejným soupeřem...

Nechci si to vracet. Vzhledem k tomu, jak to nakonec dopadlo. (Jihlava doma s Karvinou prohrála 0:2 a spadla do druhé ligy - pozn. red.) Už jsem kolikrát říkal, že to mělo svoje objektivní příčiny, že nešlo jen o poslední zápas, my jsme měli šance se zachránit už před tím. Byla to tehdy opravdu nepříjemná záležitost, nikomu nic podobného nepřeju.

Může se z toho mančaft poučit?

Určitě, to jsou zkušenosti k nezaplacení. I když si myslím, že teď je trošku jiná situace. Jihlava jde z druhé ligy, tlak je spíš na ligový celek. Loni stačila remíza Vysočině, teď by stačila Karviné. Role se obrátily.

Na odvetu se v neděli do Jihlavy pojedete podívat sám?

Ne, vyrazí tam celý náš realizační tým, který byl tehdy v Jihlavě a teď jsme spolu i na Slovácku.

Zmiňujete Slovácko. Jak jste spokojený s půlrokem v Uherském Hradišti?

Vzhledem k tomu, v jaké situaci jsme přicházeli, musím být spokojený. Začínali jsme v době, kdy měl tým 12 bodů a pohyboval se na patnáctém šestnáctém místě. A z dvaceti dalších utkání udělat 33 bodů, to je opravdu dobré. Byli jsme rádi, že jsme dvě kola před koncem věděli, že jsme zachráněni. Teď je to o tom, připravit se na další sezonu.

Přepadla vás někdy během jara obava, že byste se do Jihlavy mohl přijet podívat i jako barážový soupeř?

Víte, že ani ne. Věřil jsem, když jsem viděl naše výkony. A náš kádr byl hlavně širší než v Jihlavě. Tam to bylo závislé na tom, že když se vám zranili klíčoví hráči jako Zoubele, Ikaunieks, tak jste v podstatě neměli ofenzivu. Ve Slovácku ale náhrada byla. To byl jeden z důvodů, proč jsem neměl strach.

Na jaře se o vás jednu dobu mluvilo jako o potenciálním kouči Sparty. Těšilo vás to?

Těšilo. A to je asi tak všechno, co k tomu můžu říct. (směje se) Je to odměna za nějakou odvedenou práci. Tak to beru.

Každopádně teď už je jasné, že novým trenérem Sparty nebudete, takže zůstáváte na Slovácku?

Když jsem přicházel, uzavřel jsem smlouvu na tři roky. A smlouva pokračuje dál. Takže ano, jedu dál.

Když cestujete do Jihlavy, berete to tak, že je tady nějaká rozdělaná práce, na které jste se podílel a kterou se teď může podařit dotáhnout?

To by asi museli posoudit jiní. Myslím si, že jarní sezona byla taky náročná, odešlo plno hráčů, Kůča odvedl super práci. A jelikož už jsem trenérem Slovácka, tak si nechci nic připisovat. To ne.

Každopádně v neděli asi nebudete úplně nezávislý pozorovatel, předpokládám, že fandit přijedete Jihlavě. Nebo snad ne?

(směje se) Jasně že ano. Myslím, že jak s ředitelem Staňkem, tak i s majitelem klubu panem Vaculíkem máme velice dobré a korektní vztahy. A já jim přeji, aby se povedlo to, co si všichni přejí.