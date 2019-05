Karvinský trenér Straka: Byl to fotbal o křeči, o obrovské nervozitě

„Chtěli jsme utkání odehrát vzadu s nulou, což se nám nepovedlo. Na konci jsme chtěli přidat i nějaký gól, což také nevyšlo, takže je to takové... V rozpacích,“ prohlásil karvinský záložník Lukáš Budínský.

„Byl to fotbal o křeči, o obrovské nervozitě, která nás provázela celých devadesát minut,“ prohlásil karvinský trenér František Straka.

„Možná to tak působí, že nemáme radost, ale vyhráli jsme a do odvety půjdeme s čistou hlavou. Chceme postoupit,“ podotkl karvinský útočník Dávid Guba, který byl u obou branek svého mužstva. První dal a na druhou nahrával Lingrovi.

Dvě výborné příležitosti měl do přestávky rovněž jihlavský Lukáš Zoubele. Leč neuspěl. „Ani nevím, co bych udělal lépe,“ řekl Zoubele. „Nejprve mi to dával Honza Javůrek pod sebe, levačkou jsem vystřelil a pak už to je o štěstí. Druhý pokus jsem mířil k tyči, ale brankář míč vyškrábl konečky prstů. Snad to vyjde příště.“

Zoubele se přesto trefil – v 84. minutě dorazil do branky míč, který gólman Pastornický vyrazil po střele z dálky. Asistent rozhodčí ale odmával ofsajd.

„Neviděl jsem to, nemohl jsem kontrolovat, kde byl stoper a kde gólman, ale pomezní zvedl praporek, takže ofsajd asi byl. Nemá cenu to řešit,“ řekl Lukáš Zoubele.

Jihlavský trenér Radim Kučera byl vůči rozhodčím kritičtější. „Ať si každý udělá obrázek sám, ale poměr faulů byl nepřiměřený, zvláštní,“ tvrdí Kučera. „To bylo na můj vkus... Trpěl jsem. Asistent (Josef Mucha) byl vykázaný na tribunu, to nechápu. Je těžké se k tomu vyjadřovat. Beru, že rozhodčí je člověk, udělá chybu, ale výroků bylo víc, skoro každý zákrok ke konci byl faul, který jsme ani neudělali.“

Přesto Kučera uznal, že v prvním poločase Karvinští ukázali svou ligovou kvalitu v tom, že ze dvou šancí dali dva góly. „My měli tři gólovky a nevyužili žádnou. Byli jsme i v prvním poločase nebezpeční, ale stav byl 2:0, což byla pro nás těžká situace,“ přiznal Radim Kučera.

Dodal, že je na hráče hrdý. „Také pro to, že zvládli hodně standardních situací, které má Karviná vynikající. U nás nějaká spokojenost vládne, ale je to jen první krok. Jsem rád, že se můžeme o postup porvat doma.“

Odveta se hraje v neděli od 18.30 v Jihlavě.