Barážová odveta bude zajímavá, těší se jihlavský záložník Zoubele

Výsledek berete?

Určitě. Doma se teď o postup popereme. Nic nevzdáváme a doufáme, že se nám to podaří zvládnout.

Co vám zápas ukázal?

To, že se Karviné můžeme rovnat. Byl to vyrovnaný zápas. Minimálně na šance stoprocentně, možná jsme jich měli dokonce i víc.

Sám jste jich také pár zahodil.

Měl jsem dvě. Při té jedné mi to brankář vykopával, stačilo střílet o pět centimetrů vedle a byl to gól.

Karviná byla v tomhle směru úspěšnější.

Je vidět, že má kvalitu v zakončení. V prvním poločase si soupeř vytvořil dvě tři šance a dal nám z nich dva góly. Potrestal nás. V kabině jsme si potom řekli, že zkusíme dát gól, aby znervózněl.

Což vám vyšlo...

Je to tak, gól jsme dali. Výsledek bereme, odveta bude zajímavá.

Krátce před koncem utkání se vám povedlo dokonce vyrovnat, jenže rozhodčí gól neuznal. Stál jste opravdu v ofsajdu?

Neviděl jsem to, dorážel jsem. Nemohl jsem kontrolovat, kde byl stoper a kde gólman, ale pomezní zvedl praporek, takže to asi ofsajd byl.

Ve druhém poločase jste byli lepším týmem, souhlasíte?

První byl vyrovnaný, a ano, ve druhém jsme byli trochu lepší. Znovu opakuji, je to otevřený výsledek.

Šanci na postup máte díky němu pořád velkou. Takhle nějak jste si zápas představovali?

Chtěli jsme ho odehrát tak, abychom z něj měli dobrý pocit a doma měli šanci hrát o postup. To můžeme, takže dobrý. Sice je to pořád prohra, škoda remízy, ale bereme to. A budeme bojovat.

Co byste při svých šancích udělal jinak, pokud byste měl možnost vrátit čas?

Ani nevím. Poprvé mi to dával Honza Javůrek pod sebe, vystřelil jsem levačkou a pak už to je jen o štěstí. Druhý pokus jsem dával k tyči, jenže mi to gólman vyškrábl konečky prstů. Škoda, snad to vyjde příště.

V odvetě musíte vyhrát, věříte si?

Pokusíme se doma udělat maximum, abychom výsledek otočili. Uvidíme, na co to bude stačit.