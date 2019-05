Straka netušil, že Karviná vyhrála: Vítězství? Asi těžko, ne?

„Vítězství? Asi těžko, ne?“ reagoval Straka na novinářův dotaz, jak ho uspokojuje výhra. Na pozápasový rozhovor totiž trenér Karviné přišel v domnění, že jeho svěřenci s druholigovým soupeřem uhrál jen remízu 2:2.

Zmátl ho moment z 84. minuty: fotbalisté Vysočiny vyrovnali, Zoubeleho dorážka však kvůli ofsajdu neplatila. Straka si ale myslel, že rozhodčí druhý gól hostů uznali.

Když redaktor zopakoval slova o vítězství 2:1, Straka se nevěřícně zatvářil a volil poměrně neutrální odpověď.

„Zápas to byl velice vyrovnaný, Jihlava ukázala svou sílu. Bohužel jsme našimi chybami dostali soupeře na koně, byla to herní křeč. Nehráli jsme, co jsme chtěli. Barážový zápas má svá specifika. Je to na dva zápasy a věřím, že to v Jihlavě zvládneme. Bude to hodně těžké, ale naděje umírá poslední, jedeme dál,“ prohlásil Straka, než znovu čelil informaci, že Karviná vyhrála.

Na otázku, jak moc ho mrzí inkasovaný gól, reagoval: „To bylo 2:2 a ne 2:1.“ Až v té chvíli konečně zjistil, že druhá jihlavská branka kvůli postavení mimo hru neplatila. „Jó, to bylo z ofsajdu! To jsem vůbec nezaregistroval, myslel jsem, že to byl gól,“ konstatoval.