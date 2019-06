Šéf fotbalové Jihlavy: Rozhodčí měli jasné zadání, jak pracovat

„Nejsme klub, který brečí, že ho někdo poškodil,“ předesílá: „Ale chceme se pokusit do budoucna udělat nějaké kroky, aby se tohle neopakovalo. Snažili bychom se o ně, i kdybychom postoupili.“

Jaké kroky?

Teď bych to nechtěl specifikovat. Ale co můžete v takové chvíli dělat? Jen do toho šít a snažit se na všechno upozornit. Já vidím systémový problém. Fotbal mám rád a to, co se děje, ho kazí. U většiny majitelů klubů vidím snahu, aby se nic takového nedělo. Tak proč k tomu pořád dochází?

To nás taky zajímá. Cítil jste, že Jihlavu někdo v lize nechce?

Myslím, že v tom to nebylo. Spíš bych řekl, že v dané chvíli chtěla uspět Karviná. Víte, že i zápas Příbram - Brno vzbudil pochybnosti. Pak se můžete jen domýšlet.

A váš dojem?

Jednoznačně bylo vidět, že rozhodčí mají jasné zadání a podle něj pracují. V Karviné i v odvetě u nás to bylo stejné. Je pravda, že my jsme v první řadě měli dát góly, proměnit šance. Ale jde o způsob, jakým rozhodčí zápas vedou, děje se to po kouskách. To bohužel znehodnocuje jak jméno fotbalu, tak třeba i myšlenku baráže.

Ta se vám zamlouvá?

Není to úplně špatný nápad, soutěž může zatraktivnit. Ale když pak zápasy probíhají tímto způsobem? To přece nemá žádný význam, to je špatně. Pokud by to takhle mělo probíhat dál, tak už u toho snad ani nechci být.

Takže z fotbalu vycouváte?

Ne že bych hned teď chtěl končit. Člověk v životě sbírá úspěchy i neúspěchy, a když se něco nedaří podle představ, spíš se snažím přijít na to, jak to příště zlepšit. U fotbalu ale zvažuju, jestli nejsou rozumnější činnosti, kterým bych měl věnovat čas i prostředky. Nechám tomu chvíli klid a uvidíme.