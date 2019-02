Karvinská posila Rundič: Stále jsem hrával o titul, což se nyní změní

Zatímco Krivák už během podzimu odehrál deset zápasů, srbský obránce Rundić přišel v zimě ze Slovanu Bratislava.

„Všechno je v pořádku, kluci jsou fajn,“ pochvaluje si nové angažmá Milan Rundić, který má za sebou šest sezon ve slovenské nejvyšší soutěži. „Makáme, abychom byli na ligu co nejlépe připravení.“

Jak byste zhodnotil dosavadní přípravu v Karviné?

Zatím to vypadá velmi dobře. Zkoušíme nový systém (tři obránci, pět záložníků a dva útočníci – pozn. red.) a na doladění je potřeba čas. Všichni poctivě trénujeme, aby to bylo lepší.

Slovan Bratislava, odkud jste přišel, vede slovenskou ligu, Karviná bojuje o záchranu. Nebude to pro vás velká změna?

Ve všech zápasech jde o jedno – vyhrát. Jediný rozdíl je při pohledu na tabulku. Osobně to vnímám jako novou motivaci. V takové situaci jsem ještě nebyl. Stále jsem hrával o titul a nyní se to změní. Uvidíme, jak to dopadne. Doufám, že se zachráníme.

Na Slovensku už jste být nechtěl?

Už jsem tam byl šest let. Vyhrál dva tituly (s Trenčínem). Potřeboval jsem novou motivaci. A když přišla nabídka z lepší ligy, což česká je, tak jsem se moc nerozmýšlel. V Karviné znám více hráčů i trenéra, proti kterému jsem často ve slovenské lize nastupoval.

Tudíž se s trenérem Norbertem Hrnčárem znáte dobře?

Dá se říct, že ano. Oba jsme byli na Slovensku dlouho a potkávali se jako soupeři.

Například ve finále poháru, kdy váš Slovan porazil trenérův Ružomberok?

Ano, vyhráli jsme 3:1, ale to už je dávno za námi.

Karviná je ve hře o Český pohár. Může i to být motivace?

To ano, i když nejdůležitější je liga. Co uhrajeme v poháru, bude navíc. Nejpodstatnější je pro nás záchrana.

Říkal jste, že v Karviné některé hráče znáte. Koho?

Například tohoto pána... (ukázal na Lazara Djordjeviće, obránce z Vojvodiny Nový Sad, který rovněž do Karviné přestoupil). Jsou tu i další kluci ze Slovenska jako Faško, Guba, Záhumenský. Znám se s nimi dost, asi to dobře dopadne, když nás je tu tak hodně (směje se).

Kromě Slováků jste v týmu i dva Srbové a také jsou tu dva Bosňané... To je pořádně horká krev.

Tak to má být. Všechno to jsou fajn kluci. Určitě budeme dobrá parta.