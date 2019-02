Karvinští fotbalisté sázejí v zimě na posily ze Slovenska

Fotbal

Zvětšit fotografii Zůstane Lukáš Budínský (v popředí) i na jaře v Karviné. | foto: Ladislav Němec, MAFRA

led 22 2019

Šéfové a trenéři MFK Karviná sázejí na slovenské fotbalisty. Už bez Marka Janečky, který se vrátil do Trnavy, jich mají v kádru pět. Tím nejnovějším je záložník Martin Bukata, který do Karviné přestoupil coby volný hráč. Smlouvu podepsal v pondělí a hned s týmem vyrazil za přípravou do Slovinska do Moravských Toplic.