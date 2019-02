Budínský v Karviné do léta zůstává. Navíc se stal jejím kapitánem

Jak vnímáte, že se o vašem odchodu co půl roku spekuluje?

Je hezké, že je o mě zájem, ale pořád se nikdo s Karvinou konkrétně nedohodl, takže jsem tady. A nedělá mi to žádné problémy.

Navíc nově jste kapitánem.

Už to tak vypadá.

Byl jste někdy v takové roli?

V mužích zatím ne.

Co to pro vás znamená?

Není mi sice ještě přes třicet let, ale jsem tady jeden z nejzkušenějších, takže tu zodpovědnost přijímám už delší dobu. Jsem tady pátou sezonu, takže to je možná i zhodnocení práce, kterou jsem tady odvedl. A pokud jde o tu zodpovědnost, určitě se jí nebojím.

Kapitánskou pásku jste přebral po Marku Janečkovi, který se nečekaně vrátil do Trnavy. Zaskočil vás jeho odchod?

Zaskočilo nás to všechny, ale to je fotbal. Dostal zajímavou nabídku, takže i v klubu mu vyšli vstříc.

Ostatně kádr mužstva se hodně změnil.

Na něčem jsme pracovali. Až s Opavou se ale uvidí, jak na tom jsme. Přípravné zápasy jsou dobré, ale až ty mistrovské ukážou skutečnou sílu.

Přes zimu se výrazně změnila karvinská obrana. Bude fungovat?

Byli jsme přes měsíc spolu, což je znát. Všichni jsme profíci. Musíme se sehrát s kýmkoliv, kdo přijde. Přišli samí dobří kluci. I v kabině je všechno v pohodě. Myslím, že to bude klapat.

Liga má letos nadstavbovou část. Vypadá to, že budete ve skupině posledních čtyř týmů hrát o záchranu. Jaké to bude?

My se musíme hlavně dotáhnout na soupeře nad námi. Půjdeme zápas od zápasu a pak se uvidí, s čím vyrazíme do té nadstavby. Ještě je daleko říct, jak to bude vypadat. Při nejlepším bychom se té dolní skupině chtěli vyhnout. Cíl je záchrana a za tím všichni půjdeme. Všichni si v kabině uvědomujeme, co nás na jaře čeká.