S Opavou nás čeká úplně jiné utkání, tuší karvinský Faško

Karvinští si před startem ligy zastříleli Fotbalisté MFK Karviná v pěti přípravných zápasech nastříleli pouhé tři góly. Ale v tom šestém, posledním před domácím jarním startem první ligy s Opavou, se v pátek trefili čtyřikrát. Porazili druholigové polské Tychy 4:1. „V předchozích zápasech jsme měli problém vstřelit více než jeden gól a někdy i ten jeden. Jsme rádi, že se nám týden před ligou střelecky dařilo. Snad jsme se směrem do ligy nakopli,“ uvedl karvinský záložník Lukáš Budínský. Do duelu vedl tým vroli kapitána. Tudíž je pravděpodobné, že sezonu v Karviné dokončí, byť o něj usilovala především Mladá Boleslav. „Do léta jsem hráčem Karviné, a co bude pak, se uvidí,“ potvrdil Lukáš Budínský. Karvinskému trenérovi Norbertu Hrnčárovi zápas ukázal, že hráči ještě musejí zapracovat na větší agresivitě. „Nelíbilo se mi, jak opadla naše aktivita po úvodních dvou gólech. Příště musíme být údernější, rychle ten zápas zavřít dalším gólem,“ řekl kouč. Karvinští vedli už v 9. minutě 2:0, ale zbytek poločasu se většinou jen bránili. Hodně polevili. „Nebylo to tak, že bychom polevili,“ namítl záložník Martin Bukata. „Chtěli jsme hrát kompaktně, držet se spolu. Nechtěli jsme pořád jen presovat. Soupeře jsme do žádných velkých šancí nepustili, což je pro nás důležité. Ale určitě je co zlepšovat. Teď už naši hru musíme jen doladit.“ Byť měl Hrnčár výhrady k menší agresivitě svého celku, těšily ho góly. „A pěkné akce, které jsme předvedli. Konkurence v mužstvu se jeví dobře. Kdo dnes naskočil, byl vidět. Tím se vytváří tlak na ostatní,“ prohlásil kouč. Do základní sestavy včera postavil tři nové hráče. Další tři poslal do hry během zápasu. Má jasno o základní sestavě? „V průběhu týdne uvidíme, jak na tom kdo je. Pro každé utkání vybereme vždy optimální jedenáctku. Ty nejschopnější a nejpřipravenější,“ řekl Hrnčár.