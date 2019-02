Musíme všichni držet spolu, říká Bukata, člen slovenské legie v Karviné

Martin Bukata, rodák z Košic, který má na kontě i dva reprezentační starty za Slovensko, doufá, že v Karviné ožije.

Za sebou má těžký půlrok. Z polského Piastu Gliwice loni v létě přestoupil do italského Beneventa, leč v tamější druhé lize neodehrál ani jeden mistrovský zápas. I kvůli zranění.

Teď pětadvacetiletý záložník hlásí, že je v pořádku. Do Karviné přišel coby volný hráč. „Poslední přípravný zápas nám vyšel, takže teď se už musíme co nejlépe připravit na ligové utkání,“ řekl Martin Bukata.

Karvinští do boje o udržení vstoupí v sobotu doma, kdy od 15 hodin přivítají Slezský FC Opava.

Jaká je podle vás česká liga?

Sledoval jsem ji hodně. Je velice kvalitní, takže se těším. Záchrana určitě nebude jednoduchá, ale uděláme vše pro to, abychom se po sezoně všichni společně radovali.

Ale čeká vás pořádně těžká šichta...

Určitě. Velmi těžká, ale musíme se dobře připravit. Máme hlavy nahoře a tak půjdeme do nadcházejících zápasů.

Přes zimu karvinské mužstvo prošlo velkými změnami. Už si vše sedlo?

Pořád je co zlepšovat, ale doufám, že to bude jen lepší a lepší. Uděláme, co bude v našich silách.

Na čem hlavně ještě musíte zapracovat?

Potřebujeme být kompaktní v obranné fázi, držet se spolu, abychom nebyli roztahaní, aby soupeř neměl hodně prostoru. Důležité bude vycházet z obrany a neztrácet míče. A dávat góly.

V přípravě jste nastříleli sedm branek, ale čtyři až v tom posledním duelu s Tychami.

Důležité bylo, že jsme proměnili šance hned na začátku. Věřím, že nám to do ligy pomůže.

Dívali jste se, přes koho byste se mohli posunout na vyšší příčky?

My se na ostatní mužstva nedíváme, sledujeme hlavně sebe. A náš výkon. Chceme hrát dobře a hlavně vyhrávat.

Měl byste patřit k tvůrcům hry mužstva. Jaká je v Karviné na tom postu konkurence?

Velká. Jsou tady velice kvalitní hráči, ale dobře si rozumíme a doufám, že tomu tak bude hlavně v lize.

Co říkáte tomu, že z karvinského mužstva se stává slovenský tým? Je vás tam pět Slováků a také trenéři jsou ze Slovenska.

Je to tak, ale chceme mužstvu pomoci udělat vše pro úspěch. Všichni ale musíme držet spolu. Jsme jedno mužstvo.

Dobře znáte trenéra Radoslava Látala, který vás vedl v Košicích i Gliwicích. Ptal jste se ho na Karvinou?

Ne, o ní jsem s ním vůbec nemluvil. Probíral jsem to s nynějšími karvinskými trenéry, kteří mě kontaktovali.

To asi dobře znáte trenéra Norberta Hrnčára.

Z reprezentace, kde mě vedl dva roky. A trenéra Högera (asistent) znám ještě z Košic, kde mě trénoval v dorostu.

Takže jste přišel mezi známé tváře?

Těším se, že si mě vybrali, dali mi šanci. Budu se jim to snažit vrátit a pomoci celému mužstvu.