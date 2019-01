Kouakou má pomoci Karviné v útoku. Rychlostní typ, představuje ho Vlk

Sedmadvacetiletý útočník se do přípravy Karviné zapojil na soustředění ve Slovinsku. Přiznal, že nabídku Karviné přijal i proto, že v týmu jsou další dva francouzsky hovořící hráči.

Nejen Ba Loua, ale také Soufiane Dramé. „Věřím, že díky tomu se mnohem dříve dokážu aklimatizovat a Sufi i Adriel mi určitě pomůžou,“ vzkázal Christian Kouakou.

Dodal, že pro českou ligu se rozhodl i proto, že chtěl zůstat v zahraničí. „Měl jsem i jiné nabídky, ale Karviná hraje nejvyšší soutěž,“ podotkl.

„Hledali jsme do útoku typologicky trochu odlišného hráče než ty, co máme, a to Christian splňuje,“ uvedl trenér Norbert Hrnčár.

Kouakou, který působil i v Tours a Nimes, do Karviné přestoupil. „Je to rychlostní typ. Nejlépe se cítí v útoku, ale může hrát i z křídla,“ řekl karvinský sportovní ředitel Lubomír Vlk.