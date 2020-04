Zavřený na Slovensku i v Karviné. Jsem překaranténovaný, říká Jarábek

„Už jsem byl ve dvou karanténách, takže vše je v pořádku,“ připomněl kouč prvoligového MFK Karviná, že byl zavřený doma, už když se vrátil z Karviné na Slovensko. „Jsem tak překaranténovaný. Prošel jsem i testem na covid-19 a ten byl negativní.“

Jak jste trávil těch minulých čtrnáct dnů, kdy jste nemohl vyjít z bytu?

Beru to pozitivně, protože jsem měl dost času na nějaká videa, podrobnější analýzy. Práci jsem si našel.

Kdo vás v Karviné během těch čtrnácti dnů zásoboval?

Při návratu jsem si nakoupil. Jinak mi pomohla švagrová, kterou mám v Karviné. Ta se o mě postarala.

Neměl jste nutkání jít se tajně podívat, jak mužstvo trénuje?

Nutkání bylo, ale musím dodržovat nařízení. Raději jsem nikam nechodil. Mám výborné asistenty, Marka Bielana a Petra Mašleje. Jsme sehraní. Máme manuál přípravy a vše šlo podle plánu. Zvládli to perfektně. Ale už jsem se těšil, až zase uvidím chalany, až do toho naskočím. Je pěkné počasí, dobré terény.

Věříte, že liga začne pětadvacátého května, jak to schválil ligový výbor Ligové fotbalové asociace?

Hodně hlasů je pro, hodně proti. I tréninky jsou zatím takové nijaké, i když je to lepší než jenom běhat v lese. Schválili to. Uvidíme.

Od jedenáctého května by hráči mohli trénovat naplno i chodit do kontaktů. Ani to by vám nedávalo jistotu, že se liga znovu rozjede?

Vše musí jít podle nařízení, které vydává vláda. Věřím, že ta možnost plného tréninku bude platit. Lidé jsou disciplinovaní, takže všechna ta opatření se budou zase pomalu uvolňovat. Pokud se však něco nečekaného nestane.

Karviná se po výborném vstupu do jara posunula mimo barážové příčky. Přesto jste stále ohroženi sestupem. Nebylo by pro vás lepší, aby sezona skončila předčasně a nikdo nesestupoval?

Samozřejmě, pro nás by to bylo lepší, protože bychom byli zachránění a spousta starostí by nám odpadla. Neumím si ale představit, jak se soutěž dohraje, když by měla končit v červenci, protože máme hráče, kteří jsou u nás na hostování do konce června. Vše je na dohodě klubů a i v tom může být problém. Pokud se však liga pustí, budeme to muset respektovat a pokračovat v boji o záchranu.

Co říkáte tomu, že by se hrály dva zápasy v týdnu?

To je také patálie, protože kádr nemáme dostatečně široký. Mohou přijít zranění, karty. Utrpí i regenerace, bude tam cestování, jedno s druhým. Musíme však být připraveni.