Patálie s rameny vyřešil čtvrtou operací. Chvátal už chce Sigmě pomoci

Slovenský reprezentant chyběl Sigmě ve čtyřech jarních kolech. Kouč Václav Jílek musel hledat alternativní možnosti, neboť druhého pravého beka postrádá. Olomouc proto chtěla z Jihlavy přivést Vojtěcha Křišťála, leč s Vysočinou se nedohodla, a tak přijde až v létě, gratis po konci smlouvy. A mezitím Jílek na pozici wingbacka přeškolil útočníka Pavla Zifčáka. S Chvátalem by mohl počítat do dvou týdnů. „Ještě se do toho bude dostávat,“ podotkl asistent Jiří Saňák.

I když Chvátal by nejraději nastoupil už v neděli proti Pardubicím: „To je jasné, ale není to na mně, rozhodnout musí trenéři. Jsem v plném tréninku, nemám žádná omezení.“

Šestadvacetiletý bývalý hráč Sparty či Slovácka se rozhodl v zimě řešit chronické potíže s rameny v součtu čtvrtou operací. „Jurajovi vypadávalo delší dobu rameno, vždy si s tím uměl poradit, hodilo se zpátky a drželo. Teď jsme řešili, jestli půjde na operaci hned, anebo až během jara, podle toho, jak to rozehrajeme. Doporučení lékařů bylo, že když to neuděláme hned, nemusel by chybět tři měsíce, ale půl roku. Tak jsme se v prosinci pro operaci rozhodli,“ vysvětloval sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář. „Potíže mám s oběma rameny. Nevím, čím to je, co tam je špatně, ale obě mám teď dvakrát operovaná,“ prozrazuje Chvátal, který si na podzim připsal v šestnácti zápasech gól a dvě asistence a má pevné místo v sestavě.

Jenže tušil, že kolikrát stačí špatný dopad a je zle. „S tímto ramenem jsem měl problémy minulý rok na Maltě, kdy mi vyskočilo, ale pak už drželo. Až po posledním zápase podzimu v Brně jsem na tréninku špatně dopadl a zase bylo venku,“ kroutí hlavou. „Řešili jsme potom s lékaři, jestli to ještě nechat a půjdu na operaci až po sezoně. Nakonec jsme se ale dohodli se specialistou, panem Neoralem, že lepší to bude udělat hned, když je dlouhá pauza kvůli mistrovství světa a přece jen od minulé operace bylo třikrát venku, navíc s drobným problémem i u kosti.“

Sigma – Pardubice neděle 15.00 Jiří Saňák, asistent trenéra Sigmy:

„V lize nejsou snadní soupeři. Potvrzuje se to v každém kole. Pardubice na jaře dvakrát vyhrály, porazily Mladou Boleslav a Zlín. Dál pokračují v pojetí hry, co měly za předchozích trenérů. Zvedly ale intenzitu hry, jsou organizovanější. Čtyři remízy už jsou za námi, chceme vyhrát další domácí zápas, to je naprosto jasné. Výkony nebyly špatné, ale dál je chceme vylepšovat. Chceme být produktivnější a efektivnější. Kromě Honzy Fortelného máme nějaké hráče, kteří mají šrámy, ale uvidíme až před zápasem. Jinak se nám vrátili další hráči. Přichystal s Vodhánělem už překonali virózu. Ohledně Davida Vaněčka se ještě rozhodneme, jestli půjde do nominace.“ Radoslav Kováč, trenér Pardubic:

„Dvě vítězství v řadě našemu týmu stoprocentně pomohou, hlavně psychicky. Stále ale není co oslavovat, protože jsme pořád na posledním místě. V Olomouci očekávám zápas s velmi kvalitním soupeřem. Sigma má skvělé trenéry. Václava Jílka znám z působení ve Spartě, proto vím, že hráči pod ním hrají dobrý fotbal. O kvalitách hráčů Olomouce ani nemusíme mluvit, o několik z nich je zájem po celé republice. Čeká nás těžká utkání, ale chceme urvat body. Chceme zlepšit hlavně hru po vstřeleném gólu, minule proti Zlínu jsme po brance Janoška vypadli z tempa a museli jsme na to reagovat.

Volbu operace si pochvaluje: „Teď to vypadá, že jsme se rozhodli dobře, protože pryč jsou čtyři kola z jarní ligy, a já už mám odehraný zápas a jsem v plném tréninku, takže podstatnou část soutěže bych měl stihnout.“

Připouští, že z nezvyklého fotbalového zranění měl kolikrát už těžkou hlavu. „Když jsem to měl poprvé v mladším věku, tak jsem byl hodně dole a možná i tím jsem si návrat oddaloval,“ přemítá. „Teď jsem měl po zranění v hlavě hned hlavně to, abych šel co nejdřív na operaci a měl to vyřešené. Věděl jsem už, do čeho jdu a co mě čeká, že mě bude operovat nejlepší doktor, který může být, že tady máme fyzioterapeuta, který ví, co dělat.“

Chvíle bez fotbalu si navíc zpříjemnil pobytem v Mexiku. „Kvůli cenám se všechno plánuje už v létě dopředu. Tohle jsem nečekal. Když bylo jasné, že jdu na operaci, tak jsem se na to chtěl vykašlat. Kluci z týmu, Denis Ventúra s Matúšem Macíkem mi pak ale říkali, že jsem blázen, že mám určitě jet, protože je jedno, jestli budu ležet tam v teple na pláži, nebo doma v zimě. Nakonec jsem tedy odjel a bylo to super,“ líčí. „Pomohlo mi to po psychické stránce, možná i teplo ramenu prospělo.“

Od Vánoc se už s fyzioterapeutem věnoval rehabilitaci. A jen z tribuny sledoval, jak spoluhráči bez něj remizovali se Spartou, Slováckem, Hradcem i Libercem. I tak se drží v elitní šestce.

„Se Spartou se remíza dá brát, byl to zápas buď anebo, mohlo to dopadnout na obě strany. Slovácko asi taky. Všechny nejvíc mrzí ty poslední dva zápasy. S Hradcem jsme určitě měli na to, abychom je porazili. A s Libercem to samé,“ vypozoroval. „Je to škoda. Důležitý bude další domácí zápas s Pardubicemi, kdy bychom to potřebovali zlomit. Soupeř je sice dole, ale výsledkově je na tom bodově na jaře líp než my. Musíme k tomu přistoupit zodpovědně a prostě vyhrát. Jiná cesta není,“ bude Chvátal držet pěsti.

Brzy už však přidá nohy k dílu, když ramena konečně dovolí.