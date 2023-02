Další laciný gól. Ustojí olomoucký brankář Trefil nejisté výkony?

Někteří Jílkovi vyčítali, že taková slova Trefila do pohody před sezonou určitě nedostanou, jiní zase říkali, že Trefil zraněného Macíka nahradil obstojně.

Jenže mladý gólman teď tápe. Z osmi střel na bránu po restartu ligy dostal pět gólů. V duelu se Spartou, Hradcem i Libercem navíc vždy inkasoval z první střely. Naposledy v Podještědí také nepůsobil příliš jistě. Při centrech váhavý a góly, jež dostal, mířily doprostřed brány. Na první precizní volej Ľubomíra Tupty měl lehce zakrytý výhled, přesto nejspíš mohl reagovat pohotověji, druhá trefa už šla na jeho vrub.

Sigma otočila vývoj zápasu a vedla 2:1, když se v 78. minutě zpoza vápna opřel do balonu Lukáš Červ. Žádná teč, poměrně dobrý výhled. A míč přesto zaplul pod břevno přímo doprostřed brány. „Pro mě to byl stěžejní okamžik celého zápasu. Nemůžu se ubránit dojmu, že je to laciná branka. Jde to na prostředek brány. Má sice určitou razanci, to beru, ale z mého pohledu nebyl nikdo ve výhledu, takže si myslím, že Kuba Trefil tuhle tu střelu musí krýt,“ čertil se kouč Jílek.

„Pak se energie samozřejmě přelila na stranu Liberce. Vytvořil si tlak, naštěstí jsme závěr dobře odbránili. Mrzí mě, že jsme nebyli nebezpeční a neměli jsme nahoře kvalitu, abychom udrželi balony a byli nebezpeční,“ pokračoval Jílek, který kvůli zranění musel vystřídat útočníka Růska a po srážce hlavou dalšího forvarda Mojmíra Chytila, který ve 20. minutě vyrovnával z pokutového kopu na 1:1. „Někteří útoční hráči měli virózu, takže jsme s tím čachrovali,“ dodal Jílek.

Jeho tým ve čtyřech zápasech v jarní části čtyřikrát remizoval. „Musíme říct, že pro vývoj tabulky bod nic neřeší, nepřiskakuje to. Je to bod z venku, ale ten má význam, jen když to doma potvrdíme za tři body,“ přemítal Jílek. „Když vedete, hodnotí se to hůř, ale asi jsme s bodem spokojení,“ řekl.

Druhou branku jeho ekipy vstřelil Jan Navrátil, který vybojoval i zmíněnou penaltu. Po změně stran přešla Sigma na rozestavení se třemi obránci a spolupráce dvou krajních wingbacků Slámy a Navrátila přinesla pohlednou branku. První z nich poslal zleva milimetrový centr do kapsy mezi stopery a Navrátil z blízkosti uklidil volej za záda libereckého Oliviera Vliegena.

Další zápas čeká Sigmu příští neděli (15.00) proti Pardubicím a je možné, že Trefilovo místo v brance zaujme devatenáctiletý Tadeáš Stoppen, který předvádí slušné výkony v druholigovém béčku.