Cítím se fit. Doufám, že co nejdřív budu zpátky, hlásí brankář Sigmy Macík

Dostal jeden gól, když nestačil na dalekonosnou ránu. Po půli Sigma s třetiligovou Kroměříží vyrovnala na konečných 1:1. „Vůbec mi to nevadí. Jsem rád, že jsem tam a věřím, že to postupně půjde lépe a lépe,“ usmíval se Macík za střídačkami poté, co rozchytával druhého gólmana Tadeáše Stoppena, který tak nejspíš v neděli za A tým nenastoupí.

Macík naposledy hrál 14. srpna loňského roku, na Spartě si však poranil stehenní sval a zažil nejdelší pauzu své kariéry. „Nikdy jsem tak dlouho nestál, nejdéle max dva měsíce. Vůbec jsem s tím neměl zkušenosti,“ povídal.

Takže to muselo být určitě těžké na psychiku.

Rozhodně, bylo to velmi náročné. Doktoři prakticky dva měsíce nemohli přijít na to, co mi přesně je. Člověk musí pracovat sám se sebou a se svojí hlavou.

Teď už se cítíte stoprocentně?

Ještě nechci tvrdit, že je to stoprocentní. Půl roku jsem netrénoval, potřebuji to dohnat. Vychytáváme s trenérem mouchy. Mám kolem sebe lidi, kteří se o mě starají, trenéra, co chce pro mě jen to nejlepší. Mám u sebe ty správné lidi a doufám, že to bude brzy dobré.

Brzy znamená kdy?

To je otázka, na kterou vůbec neumím odpovědět. Záleží na tom, jak se to bude vyvíjet v trénincích. Já doufám, že co nejdřív. Co se zdraví týče, cítím se výborně, cítím se fit. Potřebuju dotrénovat pár věcí, pár detailů, na kterých to závisí. Doufám, že co nejdřív budu zpátky.

Trénovat asi budete i nákopy, v rozehrávce jste moc jistý nebyl a chyboval jste.

Tak ano, já neměl míč na nohách půl roku (smích). Teď jsem konečně kopal, ale není to ono. Nevyšlo mi to, ale jsem spokojený za to, co je.

Na čem ještě chcete zapracovat?

Na tom, abych se dostal do pozic, ve kterých mám být. Za půl roku z toho člověk trochu vypadne. Potřebuji znovu zjistit prostor v bráně, jak se správně přesouvat. Trošku ještě posilovat nohy, nabrat sílu. Kondičku si dám do pořádku za necelý měsíc.

Jaké to je stát znovu na hřišti?

Po takové pauze člověk už ani nedoufá, že se něco takového může stát. Jsem za to hrozně rád, i když je to první zápas, vlastně jen poločas. Ale dva týdny už trénuju, po půl roce! Jsem za to fakt vděčný.

Vaše náhrada Jakub Trefil v posledních zápasech tápe. Z osmi střel dostal pět branek a nemá takové výkony, jako na podzim.

Myslím si, že je toho na něho teď trochu hodně. Kuba odchytal fantastické zápasy. Po mém zranění odchytal deset výborných zápasů, kde podržel mužstvo. Všichni ho opěvovali, všichni ho chválili. Teď, nechci říkat, že mu pár zápasů nevyšlo, ale nebylo to takové, jako před tím. Dostal góly, ale ne vždy za to gólman může. Vůbec bych na něj neházel vinu.

Bavili jste se o tom spolu?

Bavili jsme se o tom po posledním zápase. Snažím se ho podpořit, aby na to nemyslel, protože se to na něj hází z každé strany a myslím, že to nebylo úplně po právu.