Brzy na hodnocení, ale už je fit. Může být Ventúra rozdílový hráč Sigmy?

Na podzim je naplnit nemohl, neboť víc marodil, než hrál. Což bylo k vzteku pro všechny na Andrově stadionu. Po úvodním kole v Ostravě, kde přispěl k výhře 3:0, ho stíhala jedna zdravotní patálie za druhou: vazy v kotníku, stehenní quadriceps a znovu kotník. Pouze z tribuny pozoroval, jak se po hladkém vítězství nad Baníkem noví spoluhráči trápí a další čtyři zápasy bez něj prohráli. „Bylo to velmi náročné na psychiku. První dny byly velmi depresivní. To už jsem si říkal, že to není možné, že se mi to snad musí zdát,“ vzpomínal Ventúra. „Ale jediné, co vám zůstane, je přijmout to a pomalu se posouvat dále.“

Konečně je fit. A to znamená jediné: základní sestavu. Ve všech třech jarních zápasech v ní nechyběl, celkem má však dosud jen osm startů, a tak je brzy na inVentúru.

Trenér Václav Jílek ovšem v bývalém mládežnickém reprezentantovi, který v minulém ročníku dal jako defenzivní štít šest gólů; dva v rumunském Clinceni, čtyři v maďarském Gyirmótu, vidí stěžejního borce. Využitelného na více středových pozicích. „Víme, kde jsou jeho kvality, v tréninku patří k rozdílovým hráčům,“ říká Jílek.

Vidí to, co zatím fanoušci Sigmy vidět moc nemohli – že dokáže být ve správném prostoru, vyhrávat souboje a hrát rychle nahoru.

„Cítím, že mi trenér věří a že na mě má očekávání. Bude na mně, abych je naplnil,“ řekl Ventúra před startem jarní části. „Něco málo jsem ukázal, ale chce to konstantní, dlouhodobé výsledky.“ Proti Hradci přednosti naznačil. Kromě gólu hezky připravil šanci Chytilovi. „První poločas odehrál velmi dobře. Byl aktivní v nabídce, balony šly hodně přes něj. Chtěl dávat i finální přihrávky. Občas mu něco nevyšlo, ale z toho bych ho nevinil. Ani při té brance to neměl úplně jednoduché,“ ocenil Jílek trefu.

Leč po nadějném poločase postupně uvadal, občas působil laxně. „Nevím, jestli bych to nazval laxnost, ale ve druhém poločase byla až zbytečná volnost v některých chvílích. Snaha uhrát to technicky a na dlouhou nohu. Měl si počínat lépe. Po dvou ztrátách měl soupeř brejkové situace. Možná to souviselo s úbytkem sil,“ přemítal Jílek.

Sparťanský útočník Tomáš Čvančara vede míč před Denisem Ventúrou z Olomouce.

Co hůř, Ventúra se tak trochu namotal k oběma inkasovaným brankám. Při první se od něj po tečované standardní situaci trhl na zadní tyči zakončující Leibl a při druhé v brejku už nezachytil sprintujícího Koubka. Ne že by chyboval, ale mohl si počínat líp, což mu gesty vyčítal stoper Pokorný. „Musí fungovat zajištění a my jsme to nedohráli dobře. Poky měl hráče dohrát, i když za sebou cítil nabíhajícího, protože Denis Ventúra to asi ani nemohl stihnout dobrat,“ mínil Jílek.

Další šanci ukázat se české lize bude mít Ventúra zítra v Liberci.

Sigma chce po třech plichtách splnit bodový plán a zvítězit. Uzdravená posila se může zase ukázat nejen v tréninku.