Chvátal už zase hrozí centry. Ještě bude šance Bohemku dohonit, věří

„Byl jsem rád, že po operaci jsem konečně zpět. Věřil jsem, že zápas vyhrajeme. Škoda, že to dopadlo takto, ale nevadí. I bod se počítá. Ještě budeme mít šanci Bohemians dohonit,“ řekl klubovému webu šestadvacetiletý bek před dnešním (16.00) mačem ve Zlíně.

Proti předposledním ševcům předpokládá obléhání jejich defenzivy, hledání skulin pro útoky. „Zlín u nás bránil v hlubokém bloku. Všichni očekávají, že to budeme asi my, kdo bude dobývat bránu. Bude to o prvním gólu. Doufám, že skóre otevřeme co nejdříve. Velmi důležitá bude nula vzadu. Zápas bude hlavně o nás.“

Trenér Václav Jílek od šikovného zadáka s výbornou kopací technikou, který nakoukl i do slovenské reprezentace a do zranění měl stabilní místo v sestavě modrých, bude chtít více takových přesných centrů, kterým našel ve vápně hlavičkujícího krajana Ventúru, jehož pokus za záda brankáře Bohemians dorazil Chytil.

„Vrátil se do hodně běžecky náročného zápasu s Bohemkou, po tak dlouhém výpadku to zvládl,“ ocenil Jílek. „Ale tento výpadek by neměl mít vliv na technické provedení, pak nás to stojí příležitosti. Neadresných balonů bylo poměrně dost,“ našel prostor ke zlepšení.

Chvátal má operované dvakrát obě ramena, netradiční potíže jej trápí od začátku kariéry. „Nevím, čím to je, co tam je špatně,“ kroutí hlavou. „Když jsem to měl poprvé v mladším věku, tak jsem byl hodně dole. Teď jsem měl v hlavě hned hlavně to, abych šel co nejdřív na operaci a měl to vyřešené. Věděl jsem už, do čeho jdu a co mě čeká, že mě bude operovat nejlepší doktor, který může být, že tady máme fyzioterapeuta, který ví, co dělat.“

Zotavení Chvátala uvítal Jílek s nadšením, neboť druhého pravého obránce postrádal a tak tam alternovala křídla Pavel Zifčák s Janem Navrátilem. Od léta pak přijde z Jihlavy zvýšit konkurenci Vojtěch Křištál. Chvátal v sezoně odehrál 18 zápasů, připsal si gól a dvě asistence.

V ligovém finiši chce s Olomoucí zaútočit na čtvrté místo zaručující Konferenční ligu, na Bohemku však ztrácí pět bodů. „Je to náš cíl, nás v kabině, ale i celého klubu. Nebereme to jako samozřejmost, ale věřím, že v první šestce skončíme. Tam se pak o čtvrté místo porveme,“ prohlásil bývalý obránce Sparty, Žiliny či Slovácka.