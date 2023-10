Ostravský brankář Letáček: Vydřené body z Teplic přišly vniveč

„Nezbývá než to hodit za hlavu, protože ve středu nás čeká pohárový zápas. Na ten se teď musíme připravit a věřím, že budeme slavit postup,“ připomněl Letáček domácí duel se Zlínem od 17.30.

S Jabloncem jste několikrát vyběhl. Před Krulichem jste míč ukopl, ale Alegue vás obešel. Naštěstí zprava branku netrefil...

To, že gólman stojí za obranou a je připravený pomoci, je úděl moderního brankářského řemesla. Poprvé to vyšlo, podruhé to bylo takové všelijaké. Jsem rád, že jsem nemusel do sprchy. Soupeř pak střílel vedle branky.

Zlikvidoval jste však úniky Pleštila.

Od toho tam jsem. Chystali jsme se na jejich brejky, ale kluci nemohou úplně všechno odbránit. Špatně jsme ty situace řešili. Jsem rád, že jsem stál na správném místě a v tu chvíli týmu pomohl.

Byly úniky hostů daní za to, že jste po přestávce hru až moc otevřeli?

Částečně asi jo, ale my se chceme prezentovat rychlým otevřeným fotbalem hlavně nahoru. Vzadu to stojí na třech čtyřech hráčích, kteří musejí obranu ukorigovat. Dneska se nám to ve třech situacích nepovedlo a z jedné bohužel padla branka.

Co chybělo, abyste chytil i střelu Chramosty?

Přesunul jsem se poměrně rychle, ale míč mě trefil někde do lokte a dojel do branky. Trochu smolné.