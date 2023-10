PONEDĚLNÍK: Kušej září a z Kuliče roste dobrý kouč. Top brankáři překvapí

Když po minulé šedivé sezoně zamířil Pavel Hoftych z pozice trenéra do křesla sportovního manažera Mladé Boleslavi, povýšil také jeho asistent Kulda, jak někdejšímu vynikajícímu útočníkovi smí říkat i někteří zkušenější hráči.

Coby fotbalista, jenž to dotáhl až do Sparty a reprezentace, býval Kulič bohém, který nezkazil legraci. Srandu umí udělat i v mladoboleslavské kabině, která se jeví jako dobrá parta, třebaže bývá na své svěřence náročný. Zapomenutá je už nedávná porážka 0:4 v Olomouci, Středočeši v dalších dvou zápasech nasázeli dvanáct branek a jsou třetí.

Možná proto, že byl Kulič podobným typem podsaditého sprintera jako jeho ofenzivní eso Vasil Kušej, dopřává útočníkům dopředu jistou volnost. Bylo to vidět také při triumfu nad Spartou.

Středočeši hrozili hlavně z brejků v podání silné, kreativní útočné trojice Kušej, Solomon, Júsuf podporované Marečkem a nestárnoucím režisérem Matějovským. Nejspíš nečekali, že po rekordním výsledku 9:5 ve Zlíně si také proti největšímu českému klubu užijí do sytosti kiksů obránců.

Dočasnému sparťanskému kapitánovi Filipu Panákovi tentokrát riskantní hra nevycházela, ač riskantní byla už přihrávka brankáře Vindahla z odkopu do stísněného prostoru ve vápně. Tu jako zadák nechcete dostat, byť Panák měl pořád ještě čas. Šanci v základní sestavě nevyužil ani nejistý Gomez.

Více je však zapotřebí ocenit soupeře a kurážné napadání, do kterého se pustil i veterán Matějovský. Gól v jednačtyřiceti mu je odměnou nejen za presink, ale hlavně za oddanost fotbalu.

Drzoun v reprezentační formě

Nezištně mu na něj přihrával Kušej, který se po krásné asistenci Solomona i sám prosadil, když si před brankářem dovolil ještě vtipnou stahovačku pod nohou. Za poslední dva zápasy zaznamenal tři góly a tři asistence, to je úžasná úroda. Celkově za deset utkání má bilanci 5+4 a zklamání z nedotaženého přestupu do nizozemského Utrechtu už vyvanulo i zimním přestupovým oknem, v němž by se hodil nejen Spartě.

Na cílevědomém křídelníkovi je ceněná rychlost, technika, až nečeské sebevědomí, ale i zápal, který dává do každé minuty na hřišti, i když průpovídkami protivníky často štve. Hraje v reprezentační formě. Trenéři, kterým ještě před rokem vadila údajná nadváha, když kopal druhou ligu v Prostějově, si mohou na váze drbat hlavy.

Nečekaně pohodovou výhru na Bohemians pomohl Slavii trefit svou první brankou v klubu pravý bek Michal Tomič. Do míče se nártem opřel ukázkově.

Po trestu za potyčku se sparťanem Krejčím se do sestavy vrátil zkušený obránce Jan Bořil. Je fascinující sledovat, jak zvládá ligovou úroveň po tak silné artróze kolena. Tohle je comeback, který dokáže naplno ocenit asi jen ten, co si podobným martyriem prošel. Velký respekt. Také za to, jak přispěchal na pomoc ke zraněnému soupeři Puškáčovi. I tohle je Bořil, nejen rapl z derby.

Pochvala pro Karvinou v čele s Holcem

O překvapení kola se postarala Karviná. Po třech letech znovu vyhrála v Plzni a zase u toho byl trenér Juraj Jarábek, který do kosmopolitního týmu vnesl nejen pozitivní energii. Vyhrál tři zápasy ze čtyř.

Práce v Karviné je specifická, moc českým hráčům se k polským hranicím nechce, i proto klub sází na cizince; Ba Loua, Santos či Durosinmi byli terno. Pro kouče to je však náročná práce s různými mentalitami.

V Plzni předvedl spektakulární zákroky Dominik Holec. Za vypíchnutí stojí třeba to, jak vytáhl přímý kop Cadua. Wow! Chyceným nájezdem se výrazně zasloužil už o minulou výhru nad Hradcem. Dvě čistá konta snad naznačují, že série chyb brankářů v Karviné je minulostí.

Plzeň nehrála špatně, byť se trápila v koncovce a Jan Kopic dvakrát v čisté pozici trestuhodně minul. Kapitán Lukáš Hejda se zase marně dožadoval penalty poté, co jej před bránou stáhl Fleišman. Z videa nelze posoudit, zda takovou intenzitou, aby to bylo na desítku. Podle sudího Starého nikoli. Naopak gól Chorého správně kvůli jeho faulu na Ivána po zhlédnutí záznamu neuznal.

Viktoria tak prohrála v lize podruhé v řadě bez vstřelené branky, ale za to, jak reprezentuje český fotbal v Konferenční lize, jí patří uznání. Vyhrát na půdě Dinama Záhřeb je parádní počin.

I Karviná byla nebezpečná, ostatně Čavoš se prosadil až ze své třetí velké příležitosti. Dost práce vyžaduje po zranění také návrat útočníka Martina Doležala. Jarábek ví, co v něm má a věří, že to ještě z něj dostane. Pak by se autor 92 gólů v nejvyšších soutěžích mohl dostat do VIP společnosti Klubu ligových kanonýrů. Olomoucký odchovanec má k tomu z aktivních hráčů nejblíže.

V závěsu je na 90 gólech jablonecký Jan Chramosta, který trefil tři velmi cenné body z Ostravy.

Patriot s vyhlášenou slivovicí drží Zlín v lize

Kromě Holce ještě jeden brankář o víkendu předvedl fantastické představení. Stanislav Dostál se vrátil po zranění ledviny právě včas, aby nahradil kolegu Rakovana, jemuž by se po devíti gólech hodily teď spíš lázně v Luhačovicích než rukavice.

Dostál má hlavní zásluhu na tom, že Zlín udržel nulu na hřišti silné Olomouce. Vychytal v jasné šanci Juliše, na čáře vytáhl hlavičku Beneše a na tyč vyškrábl i přesnou střelu Zorvana.

Pozitivní trenér Bronislav Červenka, nástupce Pavla Vrby, vsadil na hustý defenzivní blok a pomalá Sigma s tím měla potíže. Navíc pokaždé, když se Zlín dostal za půlku, zavánělo to gólem - Vukadinovič trefil z úhlu tyč, Černín hlavou po rohu těsně minul, zřejmě gólovou střelu Gonzáleze zablokoval stehnem Beneš a v poslední akci chyběl skluzujícímu Žákovi krok.

To by ale bylo pro Hanáky až příliš kruté. Mimochodem, mohl by je brzy posílit někdejší reprezentační levý bek Filip Novák, jenž s Olomoucí po konci ve Spojených arabských emirátech už měsíc trénuje.

Červenka po utkání velebil Dostála, zlínského patriota, jehož zákroky udržely ševce v minulé sezoně mezi domácí elitou a místní ho mají rádi i za to, jak vyhlášenou slivovici pálí. Až na první kolo v Karviné chytá ve formě a možná poněkud překvapivě letos patří s hradeckým Bajzou a ostravským Letáčkem k brankářům v lize, kteří nejvíce pomáhají svým týmům. Na čáře rozhodně.

Smolný gól dostal teplický matador Grigar, jenž nedosáhl na sražený centr hradeckého Čmelíka. Teplice prohrály 0:1 i proto, že jednu trefu jim sebral správně VAR kvůli ofsajdovému postavení Vachouška.

S nulou skončily také České Budějovice, neboť proti mladíkům z Pardubic předvedly špatný výkon a po první ligové trefě Tomáše Zlatohlávka zaslouženě prohrály.

Jako by se do Evropy moc nikomu nechtělo, body opakovaně poztrácela nejen Sigma s Plzní, ale také Baník či Slovácko, za které se proti Liberci trefil čtyřicátník Milan Petržela, se 494 starty ligový rekordman.

Teoreticky by jej mohl v daleké budoucnosti předstihnout novější typ Terminátora, spoluhráč Marek Havlík, jenž v osmadvaceti vstoupil do Klubu ligových legend třístým startem, všechny odkopal v mateřském Uherském Hradišti. To je úctyhodná vizitka záložníka s kvalitními centry. Kromě pevného zdraví si drží i stabilní výkonnost. Gratulace.

Pěkné ponedělí.