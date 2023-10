Teplická střelecká muka: fotbalisté ze Stínadel jsou už osm hodin bez gólu

Teplická doba bezgólová se v lize natáhla na 399 minut, tedy 6,6 hodiny. Přičte-li se i nula v poháru, už je to minut 489, čili neskutečných 8,15 hodiny. Pět zápasů v řadě bez trefy do černého! Poslední gól v Liberci padl z penalty, takže kdo chce sledovat čas bez zásahu ze hry, přičte si dalších 40 minut. Jen 36 střel na branku v sezoně je zatím nejslabší produkce v celé lize.

„Přístup, nasazení, to je automatické, ale nemáme útočnou kvalitu, která tady je, hráči jsou zranění,“ zmínil trenér vycházející českou hvězdu Filu, senegalského hračičku Gninga a egyptský objev Jásira. Tři útočníci, tři esa, tři marodi. Tedy Jásir na trávník vyběhl po přestávce, ale pobyl na něm jen něco přes půl hodiny. „Bohužel se mu obnovilo zranění, proto střídal,“ mrzelo Frťalu.

Když už Teplice gól daly a slavily, vyrovnání Knapíka z dorážky neplatilo po intervenci VAR. Rozhodčí viděli Vachouškův prohřešek. „Vachy stál v ofsajdovém postavení. Na semináři nám tvrdili, že jde o mrtvý ofsajd. Bylo ovšem řečeno, že snad sáhl rukama na bránícího hráče. Jestli se to stalo, tak asi gól byl správně neuznaný. Ale to nechci řešit, chci řešit naše hráče.“

Ze zásahů od videa je Frťala otrávený, do teplických zápasů vstupuje celkem pravidelně. „Už jsem klidný. Nic nezměníme, jen čekáme, jaké bude rozhodnutí. Někdy je pro vás, někdy proti vám, a nemá ani cenu se v tom patlat,“ zjistil. „Myslím, že lidi se víc těší na fotbal, jenže někdy jsou to naprosto zbytečné věci, které se u videa řeší.“ Pod hradeckými lízátky se videorozhodčí ozval ještě dvakrát, hlavní sudí Všetečka pak zrušil i gól domácích kvůli Haisově ofsajdu a červenou kartu Knapíka po souboji s Čihákem změnil na žlutou.

Královéhradecký útočník Lukáš Čmelík (vlevo) a Marek Beránek z Teplic

„My viděli, že to nebyl faul na vyloučení, ale někdy to je jen váš subjektivní pocit. Doufali jsme, že to pan rozhodčí uzná,“ komentoval situaci Frťala a upozornil na nešvar: „Někteří hráči, aniž by se jich někdo dotkl, spadnou, zařvou. A rozhodčí sám neví, co může a nemůže. Tohle se nám ubírá špatným směrem, chybí respekt vůči sobě, mezi hráči, částečně mezi trenéry, způsobuje to spoustu emocí mezi lavičkami.“

V případě vyloučení by skláři dostali červenou kartu už v šestém soutěžním utkání po sobě.

Střetnutí již v prvním poločase rozsekl Čmelíkův nepovedený centr, který se změnil v povedenou střelu; balon zapadl za záda brankáře hostů Grigara. „Teplice hrají hlavně venku nepříjemný, kontaktní fotbal. Byla to válka,“ pozoroval hradecký trenér Václav Kotal.

Frťala kritizoval: „První půle byla z naší strany profláknutá, byli jsme málo aktivní i málo pohybliví. Když jsme to zlepšili, nevytvářeli jsme si šance. A bez gólů se nedá vyhrávat. Kopeme i hodně standardních situací, v tréninku se jim věnujeme, můžou pomoct. Chceme se toho chytnout, ale nedaří se nám to.“

I proto Teplice klesly na jedenácté místo, první v nebezpečné, barážovosestupové skupině.

„Všechno na nás padá, ale nedá se nic dělat,“ pronesl trenér Frťala. „Moji hráči na sobě chtějí pracovat, přistupují ke svým povinnostem svědomitě a musíme doufat, že za to budou odměněni.“ Už v sobotu doma proti Mladé Boleslavi? Možné to je, ale bez prolomení osmihodinové střelecké bídy to nepůjde.

Pohled Teplický Frťala o návratu do Hradce Králové Fotbalový trenér Zdenko Frťala s Hradcem Králové v sezoně 2020/21 postoupil do první ligy, ale pak z rodinných důvodů skončil. Teď se Pod lízátka, už nová, poprvé vrátil. „Měl jsem možnost vidět, jak se stadion buduje, jak se splnil letitý sen hradeckých fanoušků. Aréna je nádherná. Je krásné přijít do stánku, který má evropské parametry, ale blbě se z něj odchází, když jsme nezískali ani bod,“ řekl po prohře 0:1. Fanoušci Votroků jej vyvolávali. „Všiml jsem si a poděkoval jsem jim potleskem.“

489 minut v kuse nedaly Teplice v lize a poháru gól, což je víc než osm hodin.