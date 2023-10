PONEDĚLNÍK: Penalta, co fotbal nechce, mučedník Olatunji a rekord Sigmy

I některé fanoušky Sparty překvapilo, že na hostování se musel poroučet jiný hráč ročníku 2003 Kryštof Daněk, který okamžitě začal v Pardubicích ukazovat své schopnosti, ostatně potvrdil je také o víkendu kurážným penaltovým dloubákem do středu brány na Baníku.

Karabec má coby odchovanec více prostoru konečně prokázat, že na Spartu stačí, že nepůjde jen o geniální záblesky ve hře. V Hradci se výrazně přičinil o to, že i dlouhé oslabení mistři zvládli mistrovsky.

Vyloučení Olatunjiho po dvou žlutých kartách vyvolalo vášně. Do vzdušného souboje vletěl, jako by žlutou kartu vůbec neměl a kromě toho, že odehrál míč, trefil Ševčíka, jenž se souboje odmítl účastnit, zadnicí a ještě rukou do obličeje. Faul ano, druhá žlutá karta od sudího Hocka přísná. Sparta šla do desíti už počtvrté v sezoně.

Po těžkém mači s Betisem však více než sedmdesát minut proti přesile odehrála bez potíží, v tomto směru je vystoupení domácích před vyprodaným stadionem zklamáním.

V andaluském parnu předvedla Sparta proti Seville první poločas parádní, vyspělý výkon, takhle sebevědomě chcete, aby se české kluby prezentovaly v Evropě i na půdě mančaftu z top soutěže. Po změně stran už to bylo horší a tak se spekuluje o tom, že Sparta potřebuje dobít baterky, že Haraslín není schopný odehrát ve velké intenzitě více než hodinu. Reprezentační přestávka přijde Letenským vhod, ale fyzicky působili i v Hradci silně, tedy až na brzy zraněného Haraslína.

Kodeš, Chorý, Olatunji a jiné podivnosti

Sedmdesát minut odehrál hradecký kapitán Kodeš, který v minulém kole drsně prošlápl achilovku pardubickému Darmovzalovi. Bez karty, i když šlo o zdraví. Ani komise rozhodčích se k přešlapu nevyjádřila. Stejně tak opakovaně prošlo cuknutí hlavou plzeňskému Chorému na Spartě. V tomto kontextu si Olatunji musí připadat jako mučedník.

Práce VAR není pro každého. Zkušený sudí Zelinka u monitoru objevil ruku libereckého Preislera a přišlo mu to jako natolik závažné pochybení, že poradil hlavnímu rozhodčímu Pechancovi, aby foukl pro Slavii penaltu.

Je asi zbytečné, co říkají o ruce pravidla, neboť je to tak gumové, že okecáte téměř všechno. Ale takové penalty fotbal nechce. Ogbu tečoval míč Preislerovi do ruky z bezprostřední blízkosti, neměl nárok reagovat a šlo o lehký dotek v přirozené pozici jak pro koho…

Naštvání Libereckých je pochopitelné. Nezaparkovali autobus, jak se domýšlel slávista Douděra, začali zhurta a po osmi minutách vedli 2:0. Silný hroťák Kulenovič je klubová trefa. Krásnou hlavičkou po znamenitém centru Ghaliho a Frýdkových jesličkách se prosadil i Preisler. Odehrál bláznivý mač. Kromě gólu a penalty se do utkání výrazně zapsal také tím, že pokazil ofsajdovou linii před první brankou Slavie, jež nakonec utkání otočila po úžasné kombinaci, kterou rozjel i zakončil Zafeiris. Pro sešívané cenný obrat s vykřičníky.

Ruka? Pan Jaroslav je skutečný příběh zápasu

V leže ho pod dekou sledoval blízko hrací plochy i sedmasedmdesátiletý fanoušek Slovanu pan Jaroslav, který si přál zažít atmosféru velkého fotbalu a díky projektu Sanitka přání vyrazil na utkání z libereckého seniorcentra. Na památku mu pak věnoval podepsaný dres Christian Frýdek. Tohle je skutečný hlavní příběh zápasu. Díky všem, co ho pomohli realizovat.

Také Plzeň zvládla obrat proti lepšícímu se Jablonci, za který znovu pálili Chramosta s učněm Krulichem. Viktorku mohlo mrzet, že Durosinmi v závěru trestuhodně minul prázdnou branku, ale jablonecký stoper Tekijaški v nastaveném čase z malého vápna přestřelil také. A tak se radoval favorit, z gólů vyčníval přímák Mosquery, nádherná záležitost.

Driblér Alli vyčnívá, ale pro Jihočechy je drahý

Dynamit v noze má i Brazilec Ewerton hostující ze Slavie v Ostravě, je klíčovým baníkovcem. Potvrdil to také proti Pardubicím nejen vyrovnávající brankou. Slezané stříleli jako v hokeji, ale její bývalý gólman Budinský chytal výborně. A měl i štěstí, když Kubala nezvládl dorážku do odkryté branky.

Často za obří chyby plísníme brankáře, třeba teplického Grigara za kiks na Slovácku, ale Durosinmi s Kubalou si s ním mohou podat ruku s tím rozdílem, že zaváhání ostravského útočníka stálo mančaft dva body. Pro Pardubice s mnoha mladíky v sestavě je to vzpruha.

Rozdílovým hráčem, jehož driblink v rychlosti v lize vyčnívá, je českobudějovický Alli. Proti Karviné zařídil mančaftu důležitou výhru, ale jestli zůstane na jihu Čech i v další sezoně, je krajně nejisté. Klub sice má na hráče Brna opci, avšak ta by se měla pohybovat v takové výši, že si jde jen těžko představit její uplatnění v budějovických mantinelech.

Slušné Sigmě pomohli beci i fauly, nikoli diváci

Za elitní trojkou se pořád drží Olomouc, která se výhrou 4:0 nad Mladou Boleslaví zřejmě postarala o evropský unikát napříč soutěžemi, neboť všechny góly dala kompletní obranná řada - zprava Chvátal, Pokorný, Beneš, Zmrzlý.

Pomoc beků se hodila tím spíš, že chyběli zranění nejlepší střelci Juliš s Vodhánělem. U třech branek byl záložník Filip Zorvan, jenž povedeně oslavil stý ligový start. Důležitý byl také návrat brouska Breiteho po zranění. Sigmáci, kteří s průměrem devíti faulů na zápas jsou nejslušnějším týmem ligy, byli najednou mnohem agresivnější a včasnými fauly na půlce zastavovali útoky, dopustili se celkem 21 faulů, vesměs drobnějších. Někdy jsou potřeba.

Zatímco minulou porážku 0:3 s Baníkem vidělo na Andrově stadionu deset tisíc lidí, výhru 4:0 necelé tři tisícovky. To je ostudný návrat do olomoucké reality, kterou si hráči usilující o Evropu nezaslouží.

Recidivista Šumulikoski

O poháry se snaží také Slovácko, jež udolalo Teplice. O vyloučení Marečka, který podrazil rychlíka Pavla Jurošku, nemohlo být nejmenšího sporu, tentokrát vážně nesimuloval. Nejen početní výhoda, ale také zákrok slováckého brankáře Heči za stavu 0:0 proti Filovi byl zásadní. Výborně teplického střelce ustál do poslední chvíle, neotevřel ani kousek branky.

Ostudné bylo běsnění sportovního ředitele Šumulikoského, jenž se dožadoval vyloučení teplického Hronka za ruku tak vehementně, až sudí Szikszay správně vyloučil jeho. Je nutné prostředí kolem laviček kultivovat. Nejen v Hradišti, i když horkokrevný Veliče Šumulikoski je recidivista. Mimochodem v Teplicích už snad ani nepamatují, kdy jejich hráč nedostal červenou kartu...

Na hrotu Slovácka byl po delší době v základní sestavě Cicilia a odvděčil se gólem i prací před vyloučením Marečka. Stejně překvapí, že pedant Martin Svědík vsadí na hráče, co není tolik pracovitý pro tým, o presinku ani nemluvě. Třeba se to zlepší s nabráním kondice o reprezentační přestávce.

Zlín v úmorné bitvě na Bohemians vyválčil bod a konečně přivedl fotbalistu, o kterém se sluší psát jako o posile, pokud bude fit. Španěl Pablo González, někdejší záložník Sigmy, se vrací do ligy po krátké štaci v Izraeli. Technik, co se nebojí hrát, přátelská mentalita. Nikoli válečník do soubojů a už vůbec ne ve vzduchu. Překvapivá volba.

Závěrem brzké uzdravení plzeňskému brankáři Jindřichu Staňkovi a Matěji Vopršalovi, útočníkovi divizního Ždírce nad Doubravou.

Pěkné ponedělí, pokud možno.