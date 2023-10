Zklamaní a obrovská ztráta, litoval po porážce plzeňský trenér Koubek

Plzeň po reprezentační pauze ve třech utkáních nevstřelila gól ze hry. Padla v Liberci a s Karvinou, čtvrteční výhru v Záhřebu v Konferenční lize zajistila trefa Chorého z pokutového kopu.

Jak si vysvětlujete druhou ligovou ztrátu po sobě bez vstřelené branky?

Je to velká ztráta. Musím ocenit výkon Karviné v čele s brankářem Holcem. Ale my jsme zahazovali spoustu šancí. Dnes jsme totálně selhali na produktivitu a finální fázi. Měli jsme příležitosti z kategorie obrovských, ale naložili s nimi prachbídně. Umřeli jsme na efektivitu.

Ani Karviná však nebyla bez šancí, překvapila vás aktivitou?

Bylo znát, že cítí šanci s ohledem na to, že bychom po Konferenční lize mohli být unavenější. Ale na hřiště šly čtyři čerstvé síly, na to se nevymlouvám. V prvním poločase jsme měli problémy s rozehrávkou, hráli dlouhé míče. Soupeř byl nebezpečný, měl dobré situace a ve druhém poločase jeden ze svých brejků využil.

Mrzí vás porážka o to víc, že ztratila také Sparta?

Ano. Nevyužili jsme zaváhání favoritů okolo nás. Promrhali jsme velkou šanci upevnit si pozici v tabulce a být v kontaktu s čelem. Hodně dlouho mě bude tento zápas mrzet. Ukázalo se i to, že nám chybí náš nejlepší střelec...

Zklamaní fotbalisté Plzně po prohraném zápase s Karvinou.

V závěru jste se nadechli k velkému náporu, co se vám honilo hlavou, když hráči zahazovali šanci za šancí?

Minimálně jeden či dva góly jsme z toho měli dát. Některá řešení jsem až nechápal, to byly opravdu stoprocentní šance, které se prostě musí dát, abyste mohli vyhrát. Chvílemi mi to připadal jako Plzeň na jaře. I tehdy měli hráči spoustu možností, ale nedokázali to tam prorvat. Fotbal je o gólech a když s tím naložíte takto, je to obrovská ztráta. Jsem zklamaný, hráči určitě také. Ale jsme si tím sami vinní.

Především akce Kopice volaly po gólu, v samotném závěru netrefil ani odkrytou branku.

To byl vrchol zmaru, hráč jako on to musí dát. I Vydra tam měl tři, možná čtyři momenty, které musí vyřešit lépe. Už za stavu 0:0 jsme měli šance, Šulc to měl nalité na volej, Kliment nedosáhl na balon, Chorý měl možnost. Dal i gól, který VAR odvolal, musím se na to ještě podívat. Pokud rozhodčí viděl faul, asi byl. Největší šance přišly v závěru, ale to je logické, hrajete vabank, proto mohla i Karviná z brejku skórovat. Přesto věřím, že kdybychom v 85. minutě dali vyrovnávací branku, ještě jsme byli schopni vyhrát.

Podruhé dostal mezi tyčemi příležitost osmnáctiletý Viktor Baier. Jste s ním spokojený?

Naprosto. Za gól nemůže, tam byla nedůslednost v obranné činnosti některých hráčů. Naopak dvě tři situace ještě svým správným postavením a zásahem vyřešil.

Už v neděli vás čeká zápas v Edenu proti Slavii. Budete hodně přemýšlet o sestavě?

Vše si ještě vyhodnotíme.