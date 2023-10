Triumf po třech letech. Jarábek s Karvinou znovu vykradl Plzeň

„Bylo to za covidu, Viktorku trénoval Adrián Guľa, můj krajan. Ale tohle vítězství je cennější,“ usmíval se Jarábek po dalším nečekaném triumfu.

Stejné místo, stejný výsledek 0:1.

Po svém zářijovém návratu na karvinskou lavičku jednašedesátiletý kouč nováčka soutěže výrazně zvedl, s mužstvem vyhrál potřetí ze čtyř kol. Výhra v Plzni navíc byla pro Slezany vůbec první v sezoně na hřišti soupeře. „Pečlivě jsme se připravovali. Po výborném utkání, které Viktorka odehrála v Záhřebu, jsme čekali, že některé hráče protočí. Ale klíčové bylo, že jsme dobře plnili taktické pokyny. Když se sejde bojovnost, agresivita a dobrý výkon brankáře, je možné porazit i Plzeň,“ mínil Jarábek.

„Je to velká ztráta. Jsem zklamaný, hráči určitě také. Musím ocenit výkon Karviné v čele s brankářem Holcem. Tím se dostávám k důvodu porážky. Zahazovali jsme spoustu šancí, některé z nich až nepochopitelně,“ litoval domácí trenér Miroslav Koubek. Po reprezentační přestávce Viktoria nevstřelila gól ze hry, prohrála v Liberci a nyní s Karvinou, čtvrteční vítězství v Konferenční lize na hřišti Záhřebu pak zajistila penaltová trefa Chorého.

O výsledku nedělního duelu rozhodla 76. minuta, kdy střídající Budínský poslal centr do šestnáctky a Čavoš, který už předtím trefil horní tyč, hlavou překonal Baiera v domácí brance. „Kdybychom zalezli, je to čekání na smrt. Chtěli jsme dobře presovat, po zisku míče chodit do protútoků a v co největším počtu to doplňovat. To se dařilo, z druhé vlny se nám otevíraly skulinky. Při první jsem bohužel střílel do břevna, pak už se to povedlo,“ líčil osmadvacetiletý Patrik Čavoš.

Zklamaní fotbalisté Plzně po prohraném zápase s Karvinou.

Druhým hrdinou hostů byl gólman Holec, hlavně v posledních minutách byl pod drtivým tlakem Plzeňských. Skvěle zasáhl proti Chorému, vytáhl ránu Cadua pod břevno. A vydatně mu „pomáhali“ i domácí, kteří řadu dalších šancí trestuhodně zazdili, hned dvakrát selhal v jasné pozici Kopic. „To byl vrchol zmaru, hráč jako on v takových situacích musí dát. Kdybychom dokázali vyrovnat, věřím, že bychom v závěru ještě byli schopni vyhrát,“ lamentoval Koubek. „Měli jsme štěstí, někdy veliké, k tomu nás fantasticky podržel Holda. Ale šli jsme si tomu od první minuty naproti,“ řekl Čavoš.

Zranění Durosinmiho, nejlepšího týmového střelce, se tak pro Plzeň zdá větším problémem, než se čekalo. Na hrotu se protočili Kliment, Chorý i Vydra. Ale bez efektu, Chorého trefu hlavou z konce prvního poločasu odvolal VAR pro předchozí faul stejného hráče.

„Hráli jsme celkem dobře, měli spoustu šancí. V závěru jsme se snažili alespoň vyrovnat, já sám mohl několikrát skórovat. Jsem smutný, dnes to nebyl dobrý den,“ svěřil se Brazilec Cadu.

A to už v neděli Plzeň nastoupí v Edenu proti Slavii.