Pardubický trenér Kováč chválil defenzivu. Vyšel i tah se „Zlatanem“

Udržet koncentraci až do samého závěru a nenechat si dát hloupý gól — to bývá v případě pardubických fotbalistů v první lize často potíž. Viz něco přes týden staré domácí střetnutí s olomouckou Sigmou, v němž svěřenci trenéra Radoslava Kováče inkasovali branku na finálních 1:1 až v nastaveném čase, a navíc to byl smolný vlastenec. Ovšem teď o víkendu v Českých Budějovicích to vypadalo jinak; hosté šli dopředu už v 9. minutě a hubený náskok 1:0 po zbytek klání s přehledem kontrolovali. Vyhráli premiérově od začátku září, po dvou porážkách a následných třech remízách.