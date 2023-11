Zápas se Zlínem určí ráz celé sezony, říká pardubický trenér Kováč

„Je pravda, že tenhle zápas nám v podstatě určí ráz celé sezony,“ potvrdil kouč Pardubic Radoslav Kováč. „Nechci to ale v kabině prezentovat tak, že musíme vyhrát. Kluci moc dobře vědí, o co jde. A taky nemám rád slovo ‚musíme‘, my v první řadě opravdu moc chceme, a to je podstatný rozdíl,“ dodal.

Pardubice - Zlín Sobota 15.00 online

Nejen kvůli tomu, že Pardubice dosud v podzimní části sezony ve vlastním stánku uspěly jen jednou, v polovině srpna zdolaly Karvinou 2:1, od té doby maximálně remíza.

„Moc bychom to chtěli urvat podruhé. Tímhle bych chtěl i pozvat co nejvíc fanoušků,“ vzkázal Kováč, který tím tak trochu narážel i na absenci domácího kotle. „Samozřejmě cítíme, že to jádro za bránou není, přál bych všem, aby se problém co nejdřív vyřešil, ale od toho já tady nejsem. Moje starost je o hráče na hřišti,“ dodal Kováč.

Třeba o Tomáše Solila, který konečně vyléčil dlouhodobé zranění a v Budějovicích po více než roce opět vyběhl na prvoligový trávník. Strávil na něm dvacet minut.

Tomáš Solil

„Po roční absenci to není málo. Nechci prozrazovat nic konkrétního, ale v hlavě ho máme. Jsme moc rádi, že je zpátky,“ těšilo Kováče.

V souvislosti se Zlínem si pardubičtí fanoušci jistě vybaví květnovou prohru 1:2, ale taky nedávnou šílenost s Mladou Boleslaví 5:9. Kováč ovšem upozorňoval, že nic z toho už není pravda.

„Přijede Zlín s novým trenérem a dvěma nulami (s Olomoucí v lize a s Ostravou v poháru) v zádech. Čeká nás souboj s kompaktní organizovanou obranou a brejkoví hráči na hrotu s Vukem (Vukadin Vukadinovič),“ tušil Kováč.

Klub pro fanoušky před zápasem připravil jednu speciální akci. V 7.30 ráno odstartuje „Halloweenské gulášobraní“, do kterého se zapojí až deset týmů. Jeden budou tvořit členové vedení včetně šéfa klubu Vladimíra Pittera. Další informace o akci jsou na klubovém webu.