Návrat a vítězství k tomu. Co víc si přát, řekl pardubický záložník Solil

Sobotní dvacetiminutový start na českobudějovickém Střeleckém ostrově, kde Východočeši uhájili cennou výhru 1:0, byl v nejvyšší soutěži jeho první po více než roce — předtím v ní Solil nastoupil 18. září 2022 ještě ve vršovickém Ďolíčku proti Bohemians 1905. A pak? Operace, rehabilitace, dva testy zátěže v Tipsport lize, znovu takřka nekonečná pauza, teď na podzim postupné zářijové zapojování za rezervu v ČFL B. Až o víkendu, po pár trénincích v hlavním týmu, ho trenér Kováč využil i „nahoře“.

„Radost je obrovská, už si skoro ani nepamatuju, kdy jsem hrál ligu naposled. A co víc si přát než zvítězit v Českých Budějovicích, kde jsme body nikdy moc nesbírali... Prolomili jsme tu smůlu, od čehož se v dalších kolech můžeme jen odpíchnout,“ uvedl 23letý Solil v pozápasovém rozhovoru pro klubový YouTube kanál.

Kouč mladého středopolaře poslal na trávník v 71. minutě místo forvarda Tomáše Zlatohlávka, jediného střelce utkání.

„Předběžně jsme se na tom domlouvali, ale vždycky záleží na vývoji zápasu. Cením si, že jsem ten prostor dostal, a snad jsem splatil důvěru,“ věřil Solil.

Těžko o tom pochybovat — Kováč po něm v závěru za mírného náskoku sáhl nejspíš právě i proto, že Solil není žádný zmatkář, který by třeba pod dojmem soupeřova napadání omylem nahrál jinam, než by bylo zdrávo.

„Podcenění finálních minut utkání už se nám dříve párkrát nevyplatilo, ale teď jsme to naštěstí zvládli. Hráli jsme dobře do defenzivy a Budějovice si nevytvořily nějaký tlak. Zároveň je škoda, že jsme nepřidali druhý gól, protože příležitosti jsme na to měli,“ konstatoval Solil.

Ten děkoval jak fanouškům, kteří hosty přicestovali na jih Čech podpořit, tak lidem, již jej podporovali v náročném čase absence.

„Diváků bylo celkem dost, na to, jaká je to sem dálka, a výhra přišla po delší době, takže paráda,“ prohlásil Solil. „Realizačnímu týmu a vlastně celému klubu jsem vděčný, že mě takhle podrželi. A nemůžu vynechat ani rodinu a přátele, zkrátka všechny, co se o mě starali,“ dodal.