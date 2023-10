Nejen krásný gól. Tomič ve Slavii? Roste nám hrozně zajímavý hráč, věří kouč

„Máte pravdu, že mi to něco připomnělo,“ uculil se třiadvacetiletý fotbalista na tiskovce s novináři.

Zatímco na začátku roku Tomičův gól při jeho boleslavské premiéře k bodům nevedl, tentorát Slavii nasměroval za třemi body a k návratu na první příčku. Tomič čekal při útočném rohu za šestnáctkou, odražený míč k němu posunul spoluhráč Oscar a mladý Slovák se z dálky trefil přesně k tyči nádherně.

„Nejdůležitější je tým a výsledek,“ zdůraznil několikrát. „Ale to víte, že když dáte takový gól, je to úžasný pocit. Musím přiznat, že jsem nečekal, že to trefím takhle dobře,“ pokračoval bývalý obránce Slovácka.

„Slavii v něm roste hrozně zajímavý fotbalista,“ upozornil vzápětí Jindřich Trpišovský. „Komplexní, silný, obounohý, což je obzvlášť cenné. A taky s výbornou kopací technikou i centrem. Pořád se zabydluje, rozkvétá, ale pokud bude zdravý, je to přesně ten hráč, který se hodí do našeho stylu.“

Překvapují vás tak pochvalná slova?

Tomič, jenž má na kontě tři starty za slovenskou reprezentaci, si ve Slavii stále zvyká. Podobně jako Trpišovského posily z minulosti musí být trpělivý a čekat na šanci.

„Chtěl jsem hlavně absolvovat dobrou přípravu, přesvědčit trenéra, že se mezi ostatními chalany můžu prosadit.“

Což se zejména v posledních týdnech očividně daří. Tomič se dostal do základní rotace: v prvních deseti soutěžních duelech sezony odehrál pouhých 152, v dalších deseti včetně toho nedělního (bez poháru v Kroměříži) už to bylo 368 minut.

„Výhodu má i v tom, že dovede zahrát na více postech: ať už pravého beka ve čtyřce vzadu nebo wingbacka v systému na tři stopery. Uvažovali jsme už i nad tím, že bychom ho nasadili do středu zálohy: nepochybuju, že by to zvládl, protože je fotbalový a má vysokou herní inteligenci.“

Že by italská škola?

Tomič v mládí krátce působil v Sampdorii Janov, kde hrál Primaveru, nejvyšší mládežnickou soutěž a sedmkrát zažil jako náhradník i atmosféru samotné Serie A. Pak se vrátil na Slovensko do Žiliny a od srpna 2020 byl na Slovácku, s nímž vyhrál pohár a poznal Konferenční ligu.

Když se ale v Uherském Hradišti před necelým rokem nedohodl na nové smlouvě, klub mu pohrozil, že celé jaro stráví na tribuně. Vykoupila ho Slavia a poslala na půlroční hostování do Boleslavi.

V neděli na Bohemians odehrál v červenobílém dresu teprve podruhé v lize kompletních devadesát minut. Navíc v utkání, po němž se slávisté vrátili na první příčku.

„Věděli jsme, že Sparta i Plzeň odpoledne pohrály. Brali jsme to jako motivaci,“ podotkl Tomič a nezapomněl pogratulovat bývalým parťákům právě do Boleslavi: „Proti Spartě předvedli super fotbal!“

Lídra tabulky porazili 3:1 a před večerním utkáním na Bohemians dali šanci Slavii. Ta je na prvním místě o jediný bod – i díky Tomičově parádě.