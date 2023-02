Tomičův kolotoč: Slavia, gól na Spartě i chyba. Hrát nechtěl, ale kouč měl jasno

Tušil, že se video k momentu vrátí a pokutový kop pro Spartu doporučí nařídit. „Moje chyba, moje zodpovědnost,“ nevymlouval se před novináři. „Druhý inkasovaný gól beru jednoznačně na sebe.“

Domácí kapitán Ladislav Krejčí totiž z penaltové značky nasměroval Spartu za vítězstvím, které mělo nakonec jednoznačnou podobu 4:1. Boleslav přitom na Letné tak dobře začala – a zrovna debutující Tomič na tom měl dost výrazný podíl.

„Trochu se bránil, když jsem mu řekl, že půjde do zápasu hned od začátku,“ popsal trenér Pavel Hoftych. „Ale podpořil jsem ho a riziko vzal na sebe.“

Vždyť Tomič za svými novými spoluhráči do Boleslavi přicestoval teprve v sobotu odpoledne. Po přestupu ze Slovácka do Slavie, která ho okamžitě poslala dál na hostování, neměl takřka žádný čas na to, aby se v novém prostředí rozkoukal nebo si snad zvykl.

Neměl čas vydechnout, protože jeho poslední dny připomínaly rozjetý kolotoč.

V Uherském Hradišti si nejdřív rozmyslel podpis nové smlouvy, která měla vypršet v létě, a vedení klubu mu pohrozilo, že jaro prosedí na tribuně. Proto se narychlo rodil přestup i následné uplatnění.

A už v neděli Tomič v novém modrém dresu nastoupil na Letné, kde po necelých třech minutách navíc parádně práskl do balonu z pětadvaceti metrů a Boleslav záhy vedla.

„Za gól jsem samozřejmě rád, ale potom, co následovalo, má trochu trpkou příchuť,“ krčil rameny. „Škoda, že jsme vedení neudrželi déle, Sparta zareagovala rychle a pak proměnila všechny své vyložené šance, což se nám naopak nedařilo.“

Bývalý slovenský mládežnický reprezentant má za sebou v třiadvaceti letech přes padesát ligových startů i zkušenosti z Itálie, kam odešel jako dorostenec ze Senice.

Působil v Sampdorii Janov, kde hrál Primaveru, nejvyšší mládežnickou soutěž, a sedmkrát ochutnal jako náhradník i atmosféru samotné Serie A. Pak se vrátil na Slovensko do Žiliny a od srpna 2020 byl na Slovácku, s nímž vyhrál pohár a poznal Konferenční ligu.

V říjnu se dokonce trefil při senzačním vítězství na půdě francouzského Nice a příští rok by si evropské zážitky rád zopakoval už jako hráč Slavie.

Boleslav je mezikrok, který mu má pomoci.

„A hned jeho první výkon je příslibem do budoucna,“ zmínil kouč Hoftych. „Samozřejmě, při penaltě se mohl zachovat jinak a lépe, ale celkově odehrál skvělý zápas.“

Tak proč vlastně váhal, zda do něj vůbec má nastoupit?

„Jasně že je lepší být na lavičce než na hřišti, ale měl jsem za sebou hektický týden, k tomu mě v posledních dnech limitovalo zranění a já nevěděl, jak na tom budu. Trochu jsem se bál, abych takhle narychlo něco nepokazil,“ řekl a poděkoval Slovácku.

„Tamní fyzioterapeuti mě dali dohromady, i když nemuseli, protože jsem byl na odchodu.“

Mimochodem, už brzy se opět shledají: Mladá Boleslav totiž za měsíc 5. března hraje právě v Uherském Hradišti.