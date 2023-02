Kairinen poprvé: gól, chvála od kouče i cena fanoušků. Ale měl vůbec dohrát?

Sám Kairinen hodnotil výhru 4:1 při svém sparťanském soutěžním debutu jen před kamerou klubové televize.

„Solidní výkon od nás všech,“ řekl a poděkoval za cenu pro hráče utkání.

Z domácí sestavy, kterou před nedělním výkopem pokosila další zranění, vyčníval. Klidem, rozvahou, dobrým výběrem místa i přehledem ve hře. Až se nabízela logická otázka, proč vlastně minulou remízu v Olomouci (1:1) proseděl pouze na lavičce. „Chápu, kam míříte,“ reagoval na tiskové konferenci Priske. „Ale nikdo přece neví, jak by to vypadalo, kdyby hrál,“ stál si za svým rozhodnutím.

Proti Mladé Boleslavi mu nicméně tah Kairinenem vyšel.

Uprostřed čtyřčlenné zálohy finský reprezentant nahradil kapitána Krejčího, jenž se stáhl do obrany místo zraněných Vitíka se Sörensenem. „Zrychluje hru, rozděluje míče na obě strany a má skvělou orientaci,“ chválil Priske čtyřiadvacetiletého fotbalistu, kterého poznal už během společného působení v Midtjyllandu. Zároveň ovšem upozornil: „Na tvrdost české ligy si ještě musí trochu zvyknout.“

Tak jako snad každý cizinec, který do tuzemské soutěže dorazí...

Ostatně ani pro Kairinena, který zaujal při lednové generálce proti Norimberku, to nebyl jednoduchý vstup. Zkraje duelu s Boleslaví se totiž nejprve svezl s nevydařeným startem celého týmu: při bránění se nemohl dostat k míči, a když konečně, tak ho jen v tísni odkopl před pokutové území, odkud ho hostující Tomič rychlým švihem vrátil až do sparťanské sítě.

Ne, to není první kontakt s balonem, po kterém v novém dresu toužíte. Vzápětí ale bylo líp, protože Kairinen srovnal a pomohl Spartu aspoň vrátit na koleje; balon se k němu dokutálel od kopačky Kuchty a domácí šestka se po přesné trefě slabší pravačkou emotivně bušila do prsou.

„Jsem fakt šťastný, že ve Spartě můžu být,“ povídal bývalý hráč Lileströmu či helsinského HJK.

Ze čtyř zimních posil zatím vypadá nejlépe, byť vzorek zápasů je zatím minimální. Australan Awer Mabil sice zasáhl do obou duelů, ale jako střídající hráč výraznější stopu nezanechal. Srb Dimitrije Kamenovič nastoupil v závěru duelu v Olomouci, ale působil nerozehnaně a nervózně a Albánec Qazim Laci zůstal minule mezi náhradníky a nyní chyběl úplně kvůli bolavým zádům.

To Kairinen si jako první řekl o to, aby mu místo v sestavě zůstalo nastálo.

Dispečer, jenž nejančí a umí zklidnit hru. Technicky vybavený, silný s balonem. Proti Boleslavi navíc zvládl plných devadesát minut a v závěru nastaveného času vybídl ke druhé brance v utkání a ke čtvrté sparťanské ještě střídajícího Martina Minčeva.

I když: měl tou dobou na trávníku vůbec být?

Těsně před odchodem na přestávku totiž před pokutovým územím fauloval boleslavského Denise Donáta, pro kterého v ten moment utkání skončilo. Ke Kairinenovi mířil balon po hlavičce parťáka Panáka, Fin ho nechal proskákat kolem sebe a z otočky ho nakopl dopředu. Kopačkou ale hned nato nepříjemně zasáhl dobíhajícího soupeře - kolíky mu došlápl na achillovku, možná spíš na kotník.

„Těžký a nešetrný zákrok,“ hodnotil kouč Mladé Boleslavi Pavel Hoftych. „Z našeho pohledu mohl být oceněn i červenou kartou.“

Sudí Petr Hocek bez váhání pískal faul. Situaci viděl dobře a navzdory protestům obou táborů vytáhl žlutou kartu. Správně?

Na základě jednoho z instruktážních videí od UEFA, které Radek Příhoda před startem jarní sezony promítal i novinářům, se opravdu jedná spíš o zákrok na žlutou kartu.

Na druhou stranu: pokud by Hocek ukázal Kairinenovi rovnou červenou kartu, VAR by do hry nejspíš taky nevstoupil, protože by se nejednalo o zjevnou chybu hlavního.

Spartu by pak čekal druhý poločas v oslabení. Bez hráče, který v jejím dresu působil ze všech nejpřesvědčivěji, i bez hlavního exekutora většiny standardek. Hodnocení jeho debutu by se rázem úplně proměnilo.

Takhle mohl kouč Priske s klidem říct: „Kaan zahrál na vysoké úrovni, jakkoli jsme přesvědčený, že se může ještě zlepšovat. Ale pro začátek to od něj bylo dobré.“