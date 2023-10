PONEDĚLNÍK: Ztřeštěný mač, chudáci trenéři a VAR v plenkách

Po výživné reprezentační pauze na sebe strhla pozornost domácí liga a to i ve světě. Ani po víkendu nejde tomu ztřeštěnému výsledku uvěřit. Dát doma pět gólů a prohrát o čtyři? To je fór, ne?

Ve Zlíně se nesmějí, po dvanácti kolech jsou na dně, průměrně inkasují téměř tři branky na zápas a s tím se liga zachránit nedá. Pomůže návrat uzdraveného brankáře Dostála, který nahradí šíleně chybujícího Rakovana, i španělská posila González. Ale sotva to může stačit stejně jako změna trenéra. Něco však klub dělat musí…

Ani kouč Mladé Boleslavi Marek Kulič po DEVÍTI trefách nepůsobil šťastně. Dostat po čtyřce v Olomouci pětku ve Zlíně je na pováženou. Brankář Matouš Trmal po návratu z Portugalska zatím nepřesvědčuje, že bude neotřesitelnou jedničkou a tak aby se znovu chystal Jan Šeda, jenž si patnáct let v Boleslavi buduje kult.

Fantaskní mač asi nejvíce prospěl křídelníkovi Vasilu Kušejovi, který se blýskl dvěma góly a dvěma nahrávkami a po nedotaženém přestupu do Nizozemska je zase v bývalé pohodě. V zimě bude horkým zbožím nejen pro Spartu či Slavii.

Na rozdíl od Šilhavého podle očekávání prodloužil úspěšnou spolupráci ve Spartě žádaný trenér Brian Priske. Jeho mančaft vyhrál na Letné i šesté utkání v ročníku. České Budějovice zvolily kurážný způsob boje, leč neměly nárok.

Sparťan Jan Kuchta sice nedokázal ani z kroku trefit prázdnou bránu, avšak lapsus napravil parádní kolmicí na rozpumpovaného Jakuba Peška. Pokud si budete někdy připadat v práci poněkud zbyteční, pak si vzpomeňte na Jakuba Horu a jeho vystavování do ofsjadu. Tohle se budějovickému záložníkovi na rozdíl od dvou průnikových přihrávek nepovedlo. Sparta dominovala, i když stoper Filip Panák může být rád, že po faulu na unikajícího Alliho dostal jen žlutou.

Douděru a Harazima parťáci nepochválí: Přihrávej!

Slovácko vsadilo na Slavii na defenzivnější strategii a dlouho sahalo po bezbrankové plichtě, kterou v 78. minutě odmítl Jurásek. Pozoruhodné bylo řešení slávisty Davida Douděry před druhou brankou v 90. minutě. Ve vápně měl tři zcela volné spoluhráče, přesto bezmyšlenkovitě napálil z úhlu míč do brankáře. Kdyby se Jurečka nepostaral o dorážku, musel by to Douděra od parťáků schytat. Od reprezentanta očekáváte jiné herní myšlení.

To ostatně očekáváte i od hradeckého Štěpána Harazima. V Karviné po chybě Fleišmana běžel s Vašulínem sám na brankáře Holce, jenže místo přihrávky před prázdnou branku to vzal na sebe a dal Holcovi možnost zasáhnout. Vašulín se musí kabonit ještě teď. Za přihrávku sice nejsou takové prémie jako za branku, ale ve fotbale, týmovém sportu, patří k tomu nejkrásnějšímu. Hradec prohrál 0:1.

Pod narůstajícím tlakem byl také liberecký trenér Luboš Kozel. Slovan ovšem potvrdil zlepšení a po dobrém výkonu proti Slavii, kdy doplatil i na špatně odpískanou penaltu VARu navzdory, porazil doma silnou Plzeň 3:0.

Viktoria citelně postrádala zraněného brankáře Jindřicha Staňka, Marián Tvrdoň šanci za pačesy nechytil a minimálně dva góly jdou za ním. Co hůř - nešťastně zranil spoluhráče Durosinmiho. Ofenzivní hvězda Plzně, kterou sledují i kluby z bundesligy, kvůli operaci kolena na podzim dohrála.

Respekt Jindřiškovi

Zatímco Kozlovi se dýchá lépe, jablonecký kouč Radoslav Látal je na tom po porážce 0:1 s Bohemians zase hůř. Klokani rozhodli z jediné střely a pak je několikrát zachránil brankář Jedlička. Krutá porážka.

Přispěl k ní také nestor Josef Jindřišek. Naskočil v 81. minutě a ve 42 letech, osmi měsících a osmi dnech se stal nejstarším fotbalistou, který nastoupil v samostatné lize. Překonal Pavla Zavadila, jemuž bylo o měsíc méně. Respekt.

Bohužel také tohle kolo potvrdilo, jaké problémy máme se správným užíváním systému VAR. Teplice cítí křivdu po porážce s Baníkem. Vyloučení Mičeviče po skluzu na Tanka se jeví jako přísné, tím spíš, že rozhodčí Ondřej Pechanec vůbec nepískal. Až na popud kolegy Ladislava Szikszaye u videa si všiml, že Mičevič po čistém odehraní míče ještě nechal nohu mírně nahoře a tím Tanka fauloval, i když by balon už nejspíš ani takový sprinter nedoběhl. A to se ještě Teplice zlobily, že zákrok na Hronka nebo ruce Almásiho a Kubaly nebyly penaltové.

Rovné a rovnější kluby

Pechanec má za sebou náročný víkend. O den dřív v Pardubicích výrazně zasáhl z přenosového vozu VAR do dění utkání s Olomoucí. Nejdřív upozornil kolegu Roučka, že sigmák Breite nakopnul Daňka na hranici vápna, čili jde o penaltu. Rozhodovaly centimetry. Škoda, že to celé trvalo pět minut a Roučka zavolal k monitoru až poté, co pracně postavil zeď.

Bylo by tuze prospěšné slyšet komunikaci rozhodčích přímo na stadionu, nebo aspoň v televizi. VAR je v tuzemsku pořád v plenkách, často nenapravuje zjevná pochybení, ale dlouze hledá, než najde záminku.

Třeba se zástupci několika vlivných klubů na nějaké ze svých VIP schůzek vlivně shodnou, že to tak nechtějí, ať je předsedou komise rozhodčích Radek nebo Libor...

Na VAR se zlobily i Pardubice, když Rouček odvolal gól Tischlera kvůli ofsajdovému postavení Krobota, který brankáři Digaňovi bránil ve výhledu snad jen trošku a rozhodně by neměl nárok zasáhnout.

Sporná byla rovněž jen žlutá karta pro pardubického obránce Ortize, jenž zastavil Zifčáka. Když porovnáte zákroky „posledních“ Panáka, Mičeviče a Ortize, vyjde vám, že něco jako konzistentnost rozhodování je mýtus.

Pěkné ponedělí.