Ostravu sráží domácí ztráty. Hapal o sestavě, Kaločovi i standardních situacích

Zatímco ve dvou předešlých duelech na hřištích soupeřů Ostrava vyhrála, doma dvakrát za sebou o body přišla – naposledy s Jabloncem prohrála 0:1, předtím remizovala s Pardubicemi 1:1.

„Je to velká škoda,“ komentoval domácí ztráty ostravský trenér Pavel Hapal. „Nepodařilo se nám potvrdit vydřené body z Teplic (1:0). Hráči makali, ale chybí nám větší přesnost ve finální fázi, musíme být kolmější, rychlejší, dostat se do zakončení. V těch dvou zápasech doma jsme měli dát více gólů než jeden.“

Oproti Teplicím trenér Hapal udělal dvě změny v sestavě. Na pravém kraji obrany místo Jana Jurošky nastoupil Gigli Ndefe a uprostřed zálohy Jiřího Boulu, který nemohl hrát kvůli čtyřem žlutým kartám, nahradil Matěj Šín.

„Šíňas je ofenzivnější, takže Boulovy úkoly (defenzivního záložníka – pozn. red.) převzal Rigo, který ten post hrával pravidelně,“ uvedl Pavel Hapal. „Se Šíňasem jsme chtěli zofenzivnit naši hru, což se dařilo, ale právě on byl tím, kdo v některých situacích hrál až na moc doteků. Někdy mohl hru zrychlit, nicméně podal slušný výkon.“

Přesto, mnoho expertů čekalo, že se na Boulovo místo do základní sestavy poprvé od prvního kola dostane Filip Kaloč.

„Hraje jedenáct lidí a my se rozhodujeme pro nějakou sestavu. Na předzápasové přípravě jsem i řekl, že jsme se takto rozhodli z taktických důvodů,“ uvedl Hapal. „Kali (Kaloč) se tam nedostal, ale uvidíme v dalším zápase, jestli bude mít prostor.“

Kaloč zatím naskočil jen do šesti ligových utkání. „Určitě to nenese nejlépe, ale tak to má asi každý hráč, který nehrává. Každopádně poctivě trénuje a maká. Příležitost zase dostane.“

Naproti tomu na pravé straně se do základu vrátil obránce Ndefe.

„Jury (Juroška) odehrál v Teplicích dobrý zápas, ale věděli jsme, že Jablonec bude mít nalevo Polidara, který je rychlostní a pohyblivý typ, takže jsme ho chtěli zavřít Giglim. To se dařilo,“ vysvětlil změnu Pavel Hapal. „Polidar měl největší šanci po našem střídání, kdy Jury prostor nezavřel.“

Ostravský obránce Karel Pojezný vyváží míč před Matoušem Krulichem z Jablonce.

Proti Jablonci se Ostravští neprosadili ani z jedenácti rohů. Standardní situace jim vůbec nejdou.

„Když ze standardky nedáme gól nebo neohrozíme bránu, tak to není v pořádku,“ uznal Hapal.

Připomněl, že po jednom ze svých rohů navíc sami dostali gól... „Ale to je individuální chyba,“ dodal. „Ewerton měl centrovat, což se nestalo, ztratili jsme míč a soupeř šel do brejku.“

Ale co ty standardní situace?

„Věnujeme se tomu, na trénincích je pravidelně kopeme… Možná je to i tím, že když na hřišti nejsou Laco Almási nebo Klimič (Jiří Klíma), tak výškovou převahu nemáme,“ odpověděl kouč.

Často tak Ewerton s Karlem Pojezným rozehrávali rohové kopy jenom nakrátko. Navíc Pojezný by při své výšce mohl být platnější při zakončení.

„Jenže ze standardky gól hlavou ještě nedal,“ namítl Pavel Hapal. „Má ale dobrou levačku, takže ho využíváme při kopech. Někdy je to o kvalitním kopu, jindy o náběhu, ale měli bychom se ze standardek prosazovat více.“

Zítra Baník v poháru hostí od 17.30 Zlín.