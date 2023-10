Almási potvrdil sílu ostravské lavičky. Hapala těší, že má na výběr

„Ruku jsem měl u těla,“ komentoval Almási situaci z 84. minuty, po níž rozhodčí Pechanec nařídil pokutový kop, ale po konzultaci s videoasistentem jej odvolal.

„Na obrazovce to hned viděl, taková ruka se nepíská.“ Na hřiště šel Almási v 70. minutě místo Tanka, aby zkusil uspět v hlavičkových soubojích po centrech ze stran. „Jiná cesta nebyla. Věděli jsme, že se můžeme prosadit ze vzduchu, protože Teplice bránily v deseti,“ uvedl ostravský útočník.

Udeřil však střelou po zemi po přihrávce Kubaly. A zdálo se, že se ukopl, když míč prošel mezi nohami obránce k pravé tyči.

„Balon jsem zasáhl nejlépe, jak jsem mohl,“ smál se Almási. „Šťouchl jsem ho soupeři mezi nohy a gólman už byl v pohybu na druhou stranu.“ Oddechl si, že ho vysoký teplický stoper nebránil těsněji. „Mohl jsem tak sám zakončovat,“ dodal.

10 bodů už Baníku Ostrava v této prvoligové sezoně vystříleli střídající fotbalisté. 10

Po tom, co dal dva góly v poháru třetiligovému Hlučínu, se Ladislav Almási trefil poprvé v tomto ročníku nejvyšší domácí soutěže – v jedenáctém utkání, do něhož nastoupil. „Jasně, že jsem ten gól už potřeboval – a ještě byl vítězný, což vždy potěší. Ale nějakou tragédii z toho, že jsem se nemohl trefit, jsem nedělal. Jako vždy jsem každý den pracoval. Byla jen otázka času, kdy to přijde.“ Ostravští první tři duely venku prohráli, z dalších tří získali sedm bodů.

„Máme silný tým. Ani nevím, kolik našich zápasů rozhodli náhradníci,“ uvedl Almási. „Mnohé týmy silnou lavičku nemají, my ano. A třeba i Slavie.“

Střídající hráči Baníku na podzim v lize zařídili už 10 bodů – před Teplicemi s Bohemians Matěj Šín (1:1), s Českými Budějovicemi dvěma góly Abdullahi Tanko (2:0) a s Hradcem Králové David Buchta a Abdullahi Tanko (2:0).

Ostravský trenér Pavel Hapal upozornil, že kádr celého mužstva bere jako jednoho hráče. „Každý z kluků ví, že ho potřebujeme, aby nám pomohl, když jde na hřiště. Třeba v závěru, abychom ubránili daný stav, anebo aby nám pomohli zápas rozhodnout jako Laco v Teplicích,“ řekl Hapal. „Někdy je to shoda okolností, náhod. Laco je střelec, útočník. Zatím nedostával moc prostoru, ale věřím, že se zvedne.“

Pavel Hapal si pochvaluje, že při sázce na útočníky má na výběr – menšího, ale rychlého Tanka, anebo urostlého Almásiho.

„K tomu máme ještě Jirku Klímu, který je po zranění už také s námi. A útočníkem je i Filip Kubala,“ upozornil kouč. „Každopádně můžeme vsadit na výšku i na pohyb. Ale je fakt, že teď hrajeme více s rychlejšími hráči než vysokými.“

Ladislav Almási mírní euforii, že Baník sedm ligových utkání za sebou neprohrál.

„Naštěstí se nám teď daří, ale musíme jít od zápasu k zápasu. Máme před sebou další utkání, které potřebujeme vyhrát,“ zmínil sobotní domácí střetnutí s Jabloncem, jež začne v 18.00.