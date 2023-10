Zase jsi nás zašmiknul! Teplice se bouří, v zápase s Ostravou cítily křivdy

„Dělám to zcela výjimečně, že se budu vyjadřovat k rozhodnutím rozhodčích, víme, co může následovat. Ale za mě červená karta nebyla. A penalta na Hronka naopak ano. Jasná,“ mračil se teplický trenér Zdenko Frťala, který během utkání dostal za protesty žlutou kartu.

Do zápasu vstupoval od videa Ladislav Szikszay. „To jsou tři zápasy, cos nás zašmiknul, doufám, že se ti bude dobře spát, Szikszayi!“ křičel na videoasistenta rozhodčího teplický sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.

První kontroverzní moment přišel po půlhodině hry po rohu. Hronek se zřítil k zemi na přední tyči, když Jan Juroška zakopl a svalil svého soupeře na trávník. „Rozběhl jsem se a cítil jsem, že na mě zezadu někdo šlápl. Já rozhodčímu i ukazoval, že mám nohu sedřenou, že jsem si to sám neudělal. Za mě jasná penalta,“ čertil se Hronek.

VAR pokyn k přezkoumání situace u obrazovky nedal.

V nastavení prvního poločasu rozběhnutého sprintera Abdullahiho Tanka ukázkovým skluzem odzbrojil Mičevič. Jako první trefil míč, Nigérijec pak přepadl přes jeho nohy. Sudí Pechanec nejdříve ukázal gestem, že byl hraný balon, pak ho však VAR zavolal a po zhlédnutí videa Srba vyloučil. Tanko by běžel sám na brankáře.

Teplický Nemanja Mičevič fauluje Abdullahi Tanka z Baníku.

„Za mě vyloučení ani náhodou,“ zopakoval Frťala. „Probíhají nějaká školení, my jsme toho součástí. Pak je těžké, když jste přesvědčený, že situace vypadá jinak. Zvlášť když jsem se mohl zpětně podívat. Ale oni si to vysvětlí…“

Pavel Hapal, ostravský trenér, ke klíčovému rozhodnutí tvrdil: „Bohužel jsem zatím neměl možnost tu červenou kartu vidět na videu. Co mám informace, tak ho pak (Mičevič) fauloval, kopl.“

Přesilovku Baník využil ve druhém poločase díky trefě střídajícího Ladislava Almásiho, který se ocitl u dalšího momentu řešeného u obrazovky. Rozhodčí nejprve za jeho ruku nařídil penaltu, aby ji po krátkém mrknutí na monitor odvolal.

„Věděl jsem, že ruka byla při těle, pan rozhodčí mi to potvrdil. Na video se podíval jen jednou a hned viděl, že to tak bylo. To se nepíská,“ prohlásil Almási. „Pan rozhodčí podle mě všechny situace posoudil dobře.“

Teplický kouč Frťala proti tomuto rozhodnutí neprotestoval. „Musím být soudný, tohle ruka nebyla,“ přiznal. V závěru se vůbec neřešilo možné hraní rukou Kubaly, byť stadion bouřil. „Mám pocit, že dnes jsme z deseti faulů dostali šest žlutých karet, zatímco soupeři to bylo respektováno. Ale apeluji na hráče, že se vůbec nechceme vymlouvat na rozhodčí. Absolutně ne, to není forma mojí práce. Já chci mít hráče připravené na situace, které můžou nastat. A dnes nastaly.“

Choreo ostravských fanoušků na teplickém stadionu.

Rozlet sklářů přidusila černá série červených karet, dostali jich včetně poháru už pět v řadě, byť se Slavií sudí vyloučil Soufianeho Dramého až po zápase.

„Možná jsme v něčem světoví rekordmani, získáme nějaký primát, unikát, ale to trošku zlehčuji,“ ušklíbl se Frťala. Hronek si posteskl: „Trend udělování červených karet v Česku je nastavený hodně vysoko a my si to teď vybíráme. Když si naše vyloučení zpětně promítnu, nebyly to žádné likvidační zákroky. Většinou to bylo padesát na padesát.“